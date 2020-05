கால் நூற்றாண்டு அகவையில் காலடி எடுத்து வைக்கும் 'ஏடு' அமைப்பு

போர்க்காலச் சூழலில் எமது சமூக மாணவர்கள் கல்வியை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் காணப்பட்ட இடர்பாடுகளைக் கண்ணுற்ற நல்லுங்கள் ஒன்று சேர்த்து அமைத்த மனிதநேய அமைப்பே இந்த 'ஏடு' ஆகும். இது தனது 25 ஆவது அகவை பூர்த்தி செய்கின்றது



'ஏடு' என்பது தன்னார்வ தொண்டு அமைப்பு. ' . “ Association for the Educational Development of Underprivileged” எனும் ஆங்கிலப் பெயரின் முதலேழுத்துக்களான “AEDU” என்பதன் தமிழ் உச்சரிப்பே 'ஏடு' ஆகும்.

அடிப்படை நோக்கமான பொருளாதாரக் காரணங்களால், கல்வியை தொடரமுடியாத மாணவர்களின் கல்விக்கு உதவுகின்றது. இந்த பெயரைச் சூட்டியவர் மறைந்த முன்னாள் மக்கள் வங்கி பிராந்திய முகாமையாளர் சே. சீவரெத்தினம் ஆவார். இவ்வமைப்பின் ஸ்த்தாபக முதலாவது செயலாளர் சுனாமியின் பேரழிவில் எம்மை விட்டுப் பிரிந்த அமரர் V. M.. பத்மநாதன் ஆவார். இவர் இவ்வேளையில் இலங்கை நிருவாக சேவை உத்தியோகஸ்த்தராக வறுமை நிவாரண உதவி ஆணையாளராகப் பணியாற்றினார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.







இவ்வமைப்பு பற்றிய சிந்தனை முன்னரே ஆரம்பிக்கப் பட்டிருந்தாலும் 15.05.1995 இலேயே முறையானதொரு பொதுக்கூட்டத்துடன் அங்குராப்பணம் செய்யப்பட்டது. அதில் கலந்து கொண்டவர்களில் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் நிதியாளர் மறைந்த K.N. பிரேமச்சந்திராவும் ஒருவராவர். அன்றிலிருந்து இன்றுவரை நிறுவனத்திலுள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாப்பின் அடிப்படையில் நிர்வாக, நிதிசார் நடவடிக்கைகள் முறையாக இடம் பெற்று வருகின்றன.



ஆண்டுப் பொதுக்கூட்டங்களில் நிதி, நிர்வாக அறிக்கைகள் முறையாகச் சமர்பிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்படுகின்றன. தெரிவு செய்யப்படும் நிருவாக சபைகள் தமது பணியை இதுவரை சரியாகவே ஆற்றியுள்ளன. கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிர்வாகக் கடமைகளில் பழையவர்கள், புதியவர்களுக்கு வழிவிட்டு அவர்களுக்கு பின்னாலிருந்து ஊக்க சக்தியாக உதவுகின்றனர். இதனால் இவ்வமைப்பு மேலும் சக்தியுடன் இயங்கும் உறுதி பெற்றுள்ளது. இதன் உறுப்பினர்கள் ஆரம்பம் முதல் நெருங்கிய நண்பர்களாக அமைந்திருப்பதால் அனைவரும் ஒத்த கருத்துடன் பயணிப்பது இதன் மேலதிக பலமாகும்.



இவ்வுலகை நீத்தவர்கள், தமது சொந்த காரணங்களால் இவ்வமைப்பில் இயங்க முடியாது போனவர்கள், தற்போது இருப்பவர்கள் என அங்கத்தவர் பட்டியல் நீளும். இயங்காதிருப்பினும் அமைப்பில் அக்கறை கொண்டோர் அநேகர். இவ்வமைப்பு உறுப்பினர்களது பணம், போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கு மாணவர்களைத் தயார் செய்யும் வகுப்புகள் மூலமாகக் கிடைக்கப் பெறும் நிதி, புரவலர்கள், புலம்பெயர் வலிந்துதவு அமைப்புக்கள் என்போருக்கூடாக கிடைக்கப் பெறும் உதவிகள் மூலமாகவே சிறார்களுக்கான கல்வி உதவிச் செயற்பாட்டை மேற்கொண்டு வருகிறது.



இவ்வமைப்பு, ஆரம்பத்திலிருந்தே இரண்டு அடிப்படைக் கொள்கைகளை வகுத்துக் கொண்டுள்ளது. அவை உதவி பெறும் மாணவர்களின் விபரங்களை அவர்களது எதிர்கால நலன் கருதி வெளியிடுவதில்லை என்பதும், கருத்திட்டங்களை நடைமுறைப் படுத்தும் போது ஏற்படும் நிர்வாகச் செலவுகளை தாமே பொறுப்பேற்பது என்பதும் ஆகும். இக்காரணங்களினால் புலம் பெயர் அமைப்புக்கள் 'ஏடு' அமைப்புடன் இணைந்து பணியாற்ற முன் வருகின்றன. அநேகமான புலம் பெயர் அமைப்புக்கள் தமது வதிவிட நாட்டுச் சட்டக் கடப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு சில தகவல்களையும், விபரங்களையும் தமது நாட்டு நிர்வாகத்திற்கு வழங்க வேண்டியுள்ளதால், அமைப்பின் முதலாவது கொள்கையில் சிறிது விட்டுக் கொடுப்பு தவிர்க்க முடியாத தொன்றாகிறது. எனினும் இக்கொள்கை காரணமாக விளம்பரங்களை அது தவிர்த்து வருகிறது.



ஆரம்பத்தில் சிறு தொகையினரான மாணவருக்கே உதவியளிக்கக் கூடியதாக இருந்த போதிலும், அன்பர்கள் மற்றும் புலம்பெயர் அமைப்புக்களின் உதவியுடன் அதிகளவு மாணவர்களுக்கு உதவும் சந்தர்ப்பம் 'ஏடு' அமைப்பிற்கு கிடைத்தது. இவ்வண்ணம் பல சிரமங்களின் மத்தியில், பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டமை நற்பிரசைகள் பலர் சமூகத்தில் உருவாக துணையாக அமைந்தது.





இவைகளில் கோரளைப்பற்று பிரதேச செயலகப் பிரிவில், மாணவர் இடை விலகலைத் தவிர்க்க நடைமுறைப்படுத்திய கருத்திட்டம், 'சுனாமி' கடல்கோள் இடம்பெற்ற பின்னர் 'BUDS' - இங்கிலாந்து' அமைப்புடனும் 'சுவிஸ்-உதயம்' அமைப்புடனும் இணைந்து நடைமுறைப்படுத்திய தாபரிப்பு சிறுவர் கருத்திட்டம், மற்றும் 'BUDS ' - இங்கிலாந்து' அமைப்புடனும் இணைந்து சுவிஸ் கிராமத்தில் நடைமுறைப்படித்திய மாலை நேர சுய கற்றல் கருத்திட்டம் என்பவற்றைக் குறிப்பிட்டு கூறலாம். இன்றுவரை நிதியீட்டுவதோடு 'ஏடு' அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படுகின்ற அமைப்பாக 'BUDS' - இங்கிலாந்து' காணப்படுகிறது.



உதவி பெறும் மாணவர்கள் வருடாந்தம் ஓன்று கூடலுக்கு 'ஏடு' அமைப்பினால் அழைக்கப்படுகின்றனர். அப்போது அவர்களது முன்னேற்றம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு உதவி வழங்குவோருக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும் கண்காணிப்புதவி தேவைப்படும் மாணவர்கள் 'ஏடு' அமைப்பின் அங்கத்தவர்களால் நேரடியாகவும் உரிய பாடசாலை அதிபர் ஊடாகவும் தொடர்ச்சியான அவதானத்திற்கு உள்ளாக்கப் படுகிறார்கள். இன்றுவரை பல மாணவர்கள் பயனடைந்து உச்சங்களைத தொட்டுள்ளனர். எனினும் இவ்வாறு பலன் பெற்ற மாணவர்களது ஈடுபாடு இவ்வமைப்புடன் இல்லையென்பது மறைவான உண்மை.



காலத்தின் தேவையைக் கருதி 'ஏடு' புலம் பெயர் அமைப்புகளுடன் இணைந்து இடர் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளுவதை தனது உப நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் இது தற்பொழுது இஸ்கொட் –இங்கிலாந்து ( SCOT - UK) உடன் இணைந்து வெள்ள நிவாரணப் பணியிலும், உயிர்த்த ஞாயிறு குண்டு வெடிப்பினால் பாதிக்கப்படவர் களுக்கான நிவாரணப் பணியிலும் ஈடுபட்டது. மேலும் கொரோன கிருமி காரணமான பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எதிர்நோக்கும் இன்னல்களைக் நீக்க

நிவாரணப் பணியிலும் ஈடுபடக் காத்திருக்கிறது.



இவ்வமைப்பின் விளம்பரமற்ற பணி தொடரவும், இதற்காக பணம், பொருள், ஆலோசனைகள் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் உறுப்பினர்கள், நலன் விரும்பிகள், கடல் கடந்த தமிழ் பற்றுடனும், மனித நேயத்துடனும் உதவி வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த மனித நேயப் பணியில் இணைந்துள்ள அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றோம். இதன் மூலம் தங்களது வாழ்வை வளப்படுத்திக் கொண்ட பயனாளிகளுக்கு இதன் வலி நன்றாகவே தெரியும், எனவே இவர்கள் இவ்வமைப்புடன் இணைந்து இந்த பணியை முன்னெடுக்க கைகோர்க்க வேண்டும் என்பது இவ்வமைப்பின் அனேகமான அங்கத்தவர்களின் எண்ணமாகும். எனவே இக்கால் நூற்றாண்டு விழாவில் இவர்கள் இவ்வமைப்புடன் இணைந்து கொள்வார்கள் என்று நன்பிக்கை கொண்டுள்ளார்கள்.