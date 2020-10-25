பாராளுமன்றத்தின் விசேட புலனாய்வு பிரிவின் பொலிஸ் அதிகாரிக்கு கொரோனா!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-XYfgjV_ONTE/X5UKNy-0czI/AAAAAAAAG0I/FHG6HpjXCeIF8cASg6fjJvbZTJreWe7YwCLcBGAsYHQ/s1280/0100101%2B%25286%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="708" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-XYfgjV_ONTE/X5UKNy-0czI/AAAAAAAAG0I/FHG6HpjXCeIF8cASg6fjJvbZTJreWe7YwCLcBGAsYHQ/s16000/0100101%2B%25286%2529.jpg" /></a></div><div>பாராளுமன்றத்தின் விசேட புலனாய்வு பிரிவின் உப பொலிஸ் பரிசோதகருக்கு கொவிட் 19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.</div><br />அவருடன் நெருங்கிப் பழகியவர்கள் தற்போதைய நிலையில் பி.சீ.ஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.