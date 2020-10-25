பாராளுமன்றத்தின் விசேட புலனாய்வு பிரிவின் பொலிஸ் அதிகாரிக்கு கொரோனா!

on Sunday, October 25, 2020
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பாராளுமன்றத்தின் விசேட புலனாய்வு பிரிவின் உப பொலிஸ் பரிசோதகருக்கு கொவிட் 19 தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

அவருடன் நெருங்கிப் பழகியவர்கள் தற்போதைய நிலையில் பி.சீ.ஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
Corona

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