AIBT கல்வி நிறுவனத்தின் 5வது கிளை கொழும்பில் திறந்து வைப்பு !

இலங்கையின் முதன்மையான கல்வி நிறுவனமாகத் திகழும் The Asian Institute of Business & Technology (AIBT Campus), கல்வி நிறுவனமானது கொழும்பில் உத்தியோகபூர்வமாக அதன் பணிப்பாளர் Mrs.Lakshika Pathirana வினால், நிறுவன உப தலைவர் Dr Mohan Pathirana, , Mr Shanuka Dias தென் பிராந்திய நிறுவனப் பணிப்பாளர் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர் Mr. Kanchana Weerasinghe, Dr Palitha Bandara ,Executive Dean of AIBT Campus ஆகியோர் முன்னிலையில் இறை ஆசியுடன் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.AIBT கல்வி நிறுவனத்தின் முதலீடானது இலங்கையிலும், UK யிலும் சட்டப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள முதற்தர கல்வி நிறுவனங்களின் கூட்டாண்மை ஊடாக பெறப்படுகின்றது. AIBT கல்வி நிறுவனமானது உயர்கல்வி கற்க விளையும் மாணவர்களின் நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால தொழில் முன்னெடுப்புக்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி என்பவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு உலகளாவிய கல்வித் தகைமைகளை அவர்களால் உள்நாட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய கட்டணங்களில் வழங்குவதே அதன் முழு நோக்கமாகும்.AIBT கல்வி நிறுவனம், வணிக மேலாண்மை, தகவல் தொழில்நுட்பம், பொறியியல், அளவுக்கு கணக்கெடுப்பு (Quantity Surveying), மனிதவள மேலாண்மை, உளவியல் போன்றவற்றுக்கான சர்வதேச டிப்ளமோ, உயர் பட்டப் படிப்பு (Degree), முதுமானிப் பட்டம் (MBA), முனைவர் பட்டப் படிப்பு (Doctorial) கல்வித் தகைமை, கல்வித்தகுதி, பொருத்தமான பயிற்சி என்பவற்றினை வழங்குகிறது.இக்கல்வித் தகைமைகளானவை, சர்வேதேச கல்விப் பாண்டித்தியம் பெற்ற நிபுணர் குழுவினரால் கவனமாகப் பரிசீலிக்கப்பட்டு பரிந்துரைக்கப் பட்டிருப்பது முக்கிய விடயமாகும்.United Kingdom தேர்வு வாரியம் ஊடாக தொழிற்பயிற்சி கல்வி நிறுவனத்தை நடாத்தி வரும் Mr. John Kerr, Chairman of AIBT தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் AIBT கொழும்பு நகரத்தில் கல்வி நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து வைக்க அதனுடன் ஒருங்கிணைந்து கைகோர்த்த அனைவருக்கும் தமது உளமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் வரும் காலத்தில் தனது இலங்கை விஜயத்தின் போது AIBT கொழும்பு கல்வி நிறுவனத்தினையும் பார்வையிட மிகவும் ஆவலாய் உள்ளதாகத் தெரிவித்திருந்தார்.AIBT கல்வி நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவரான Dr.Mohan Pathirana தமது உரையில், சர்வதேச ரீதியில் உயர் தகைமை கல்வித் தரங்களைக் கொண்டுள்ள AIBT கல்வி நிறுவனத்தில் கற்கை நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க, கல்வி நிபுணர்கள் மற்றும் ஏனைய துறை சார்ந்த பங்காளிகள் AIBT கல்வி நிறுவனத்தில் மேற்றபடிப்பினை தொடர பொருத்தமான மாணவர்களை வழங்குவதன் மூலம் அவர்கள் கல்வித்தரம் உயர்த்தப்பட்டு சர்வதேச தொழில்சார் முன்னேறப் பாதையிலும் அவர்கள் வெற்றியடைய உதவி புரிவது உன்னதமான செயலாகவும் அவர்களுக்கு அளப்பரிய உதவியாகவும் அமையும் என்றும் இதனைக் கருத்தில் கொண்டு Diploma தொடங்கி (Doctorial , Phd) முனைவர் பட்டப் படிப்பு வரையான கட்டணங்களை சலுகை அடிப்படையில் மாணவர்களால் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய தொகையைத் தீர்மானித்து அவர்களின் மேற்றப்படிப்பு நடவடிக்கைகளை இலகுவாக்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது என்று கூறினார்.முன்னாள் Birmingham City பல்கலைக்கழக, UK இன் துணைவேந்தரும், AIBT இன் ஆலோசனைக் குழுவின் தலைவராகக் கடைமையாற்றும் Professo. Cliff Allan அவர்கள் தமது உரையில் AIBT கல்வி நிறுவனமானது கல்வி நிலையில் உயர் தரத்தை எப்போதும் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் என எதிபார்ப்பதுடன் உயர் பட்டப் படிப்பினை இங்கு தொடரும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நியாயமான கட்டண அடிப்படியில் தனது சேவையை முன்னெடுக்கும் என்றும் இதற்கு தம்மால் ஆன அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க இருப்பதாகவும் தெரிவித்திருந்தார்.AIBT கல்வி நிறுவனத்தில் Executive Dean ஆக பணியாற்றும் Dr Palitha Badara அவர்கள் தமது உரையில், இக்கல்வி நிறுவனமானது தனது கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை சர்வதேச தரத்தில் எப்போதும் தக்கவைத்துக் கொள்வதுடன், பொருத்தமான கல்விச் சூழலை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து தரமான சேவையை வழங்க உள்ளதாக பெரு மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.இப்பட்டப்படிப்பு தொடர்பான மேலதிக விபரங்களை அறிந்துகொள்ள info@aibt.education எனும் மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது +94 775176161 / +94 770216161 இலக்கங்களின் ஊடாகவோ எம்மைத் தொடர்புகொள்ளவும்.