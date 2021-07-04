இராணுவ வைத்தியசாலைகளில் நாளை முதல் கொவிட் தடுப்பூசி !

on Sunday, July 04, 2021
No comments

தெரிவு செய்யப்பட்ட சில இராணுவ வைத்தியசாலைகளில் நாளை முதல் கொவிட் தடுப்பூசி வழங்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக இராணுவ தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.

You may like these posts