<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://1.bp.blogspot.com/-0s3mW2gAMmk/YOHAuObBHzI/AAAAAAABoFY/F2CFl8-n_b4vQytS4sPRfvdHozZ-21URgCLcBGAsYHQ/s1280/%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25B1%25E0%25AF%2588%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2581%2B%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25BF%2B_PMO_Tamil_Media_02.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="791" data-original-width="1280" src="https://1.bp.blogspot.com/-0s3mW2gAMmk/YOHAuObBHzI/AAAAAAABoFY/F2CFl8-n_b4vQytS4sPRfvdHozZ-21URgCLcBGAsYHQ/s16000/%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25A4%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%25B1%25E0%25AF%2588%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%25BE%25E0%25AE%25B5%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%259F%2B%25E0%25AE%25AE%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AE%25B3%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%2595%25E0%25AF%2581%2B%25E0%25AE%25A4%25E0%25AE%259F%25E0%25AF%2581%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%258D%25E0%25AE%25AA%25E0%25AF%2582%25E0%25AE%259A%25E0%25AE%25BF%2B_PMO_Tamil_Media_02.jpeg" /></a></div><br />தெரிவு செய்யப்பட்ட சில இராணுவ வைத்தியசாலைகளில் நாளை முதல் கொவிட் தடுப்பூசி வழங்கும் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படவுள்ளதாக இராணுவ தளபதி ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார்.