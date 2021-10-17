சரிந்தது தொற்றாளர் தொகை

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEguGCV_YwKhM-PhPSAM8Un1CWMOeLkYy0eRuuuqm2SYP-fW4-DsP-hbj32wqJNSplpchLwDYefwY5YdSf1w7rP2pkBVt9yorzGjDrHSdPpJtKSuE78NNVrKCQJNLJ9To6mXQ04MMM1bKnMBTEINdPfr-kg75DwC7l8SeSP3LVzJxBVxzY2bNMxpNu5HUQ=s850" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="850" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEguGCV_YwKhM-PhPSAM8Un1CWMOeLkYy0eRuuuqm2SYP-fW4-DsP-hbj32wqJNSplpchLwDYefwY5YdSf1w7rP2pkBVt9yorzGjDrHSdPpJtKSuE78NNVrKCQJNLJ9To6mXQ04MMM1bKnMBTEINdPfr-kg75DwC7l8SeSP3LVzJxBVxzY2bNMxpNu5HUQ=s16000" /></a><br /><br /><span><a name='more'></a></span>நாட்டில் மேலும் 453 பேர் இன்றைய தினம் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். <br /><br />அதன்படி, 531,523 பேர் தொற்றுக்குள்ளாகி உள்ளதுடன், இன்றையதினம் 316 பேர் பூரணமாகக் குணமடைந்துள்ளனர். குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 492,621 ஆக அதிகரித்துள்ளது.