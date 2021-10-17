சரிந்தது தொற்றாளர் தொகை

on Sunday, October 17, 2021
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நாட்டில் மேலும் 453 பேர் இன்றைய தினம் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

அதன்படி, 531,523 பேர் தொற்றுக்குள்ளாகி உள்ளதுடன், இன்றையதினம் 316 பேர் பூரணமாகக் குணமடைந்துள்ளனர். குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 492,621 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

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