உலக விஞ்ஞான தினத்தை முன்னிட்டு பண்டார நாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் மட்/புனித மிக்கேல் கல்லூரி மாணவன் கௌரவிப்பு

(சித்தா)

தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் இடம்பெற்ற 2019/2020 ஆம் ஆண்டிற்கான தீவளாவிய ரீதியிலான Let’s use Science to rebuild the nation எனும் தலைப்பில் Role play போட்டியில் பல பாடசாலைகள் பங்குபற்றியிருந்தன. அவற்றுள் தேசிய மட்டத்தில் முதல் 05 இடங்களுள் மட்/புனித மிக்கேல் கல்லூரியில் தரம் 8 இல் கல்வி பயிலும் மாணவன் ஜெயராஜ் துஹின் ரறேஷ் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார். இப் போட்டியில் பங்குபற்றி வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கான கௌரவிப்பு 16.11.2021 பண்டார நாயக்கா ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் தேசிய விஞ்ஞான மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்றது.

மாணவன் ஜெயராஜ் துஹின் ரறேஷ் என்பவர் இக் கௌரவிப்பின் மூலம் பாடசாலைக்கும், மட்டக்களப்பு வலயத்திற்கும் சாதனையைப் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.