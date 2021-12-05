பல்கலைக்கழக நுழைவுப் பதிவு இன்றுடன் நிறைவு

on Sunday, December 05, 2021
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2020 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்தரப் பரீட்சையில் தோற்றிய மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக நுழைவுப் பதிவுச் செயல்முறை இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.

இதற்கான பதிவுகள் கடந்த நவம்பர் 26ஆம் திகதி தொடங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

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