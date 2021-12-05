பல்கலைக்கழக நுழைவுப் பதிவு இன்றுடன் நிறைவு

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhB_HbAZB7XqLXXPcH-n7s78ZVdfBtSdDOZv_MZUXQLuz7VDwBCtSWKYvgqSfq61BjmVlVoNvRTAo0MwT2XHmRFSAyqY1oTwzmL52BXQ5dfEz2uYhJP3gWnaPOi0QwIrdK0xXZWEwSp7wqtaTFetyd9BlmVbc6qyMQnhwTtFJcLQXj3gXUGoeTTxNcCww=s600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhB_HbAZB7XqLXXPcH-n7s78ZVdfBtSdDOZv_MZUXQLuz7VDwBCtSWKYvgqSfq61BjmVlVoNvRTAo0MwT2XHmRFSAyqY1oTwzmL52BXQ5dfEz2uYhJP3gWnaPOi0QwIrdK0xXZWEwSp7wqtaTFetyd9BlmVbc6qyMQnhwTtFJcLQXj3gXUGoeTTxNcCww=s16000" /></a><br /><br /> <span><a name='more'></a></span>2020 ஆம் ஆண்டுக்கான உயர்தரப் பரீட்சையில் தோற்றிய மாணவர்களுக்கான பல்கலைக்கழக நுழைவுப் பதிவுச் செயல்முறை இன்றுடன் நிறைவடைகிறது.<br /><br />இதற்கான பதிவுகள் கடந்த நவம்பர் 26ஆம் திகதி தொடங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.