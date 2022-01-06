நாட்டின் பல பகுதிகளில் மின்தடை

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1N42tD9XDvSvXxk1A2jQ2YvTQhXybLAyrqBPF4H1OymE5KISiUXW2odVZNFvoNGE9NEDlPcylmqqogyxz1rPD86sFnxX8cp0tLN6IbkzQYBTiQ2s6wIHGNGwy2yDgE6LEHL_LkOkU8gIsxzg_oiwb3lQCbhwGVCA4vrbvcsQVmGHglFPe9q-5_0R25Q=s728" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="728" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh1N42tD9XDvSvXxk1A2jQ2YvTQhXybLAyrqBPF4H1OymE5KISiUXW2odVZNFvoNGE9NEDlPcylmqqogyxz1rPD86sFnxX8cp0tLN6IbkzQYBTiQ2s6wIHGNGwy2yDgE6LEHL_LkOkU8gIsxzg_oiwb3lQCbhwGVCA4vrbvcsQVmGHglFPe9q-5_0R25Q=s16000" /></a><br /><br /><span><a name='more'></a></span>கொழும்பு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் திடீர் மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை தெரிவிக்கின்றது.<br /><br />களனிதிஸ்ஸ மின்கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாகவே மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக சபை குறிப்பிடுகின்றது.