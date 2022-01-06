நாட்டின் பல பகுதிகளில் மின்தடை

on Thursday, January 06, 2022
No comments


கொழும்பு உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் திடீர் மின் தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மின்சார சபை தெரிவிக்கின்றது.

களனிதிஸ்ஸ மின்கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாகவே மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக சபை குறிப்பிடுகின்றது.

You may like these posts