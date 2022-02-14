காதலியின் வீட்டில் இருந்த ஷெஹான் மாலக்க கைது

<p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMepSiAWXW6GHcTBSlqj-3PyblMa2cHoQrFfRSIE0FcoGUP4SZNWodU5I19gdABFd_ZI3_1LDcYTcoZIakYBjgnTaRX49HuHI7aCd-BD-GnTkuack-yMhKRwHFGahYjZ3w2iujS_kF9g_GZcRK1nUlS6a-Yh-A7b_sxTAwlFhsmDTKWtlyQbN4wp2Gww=s566" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="566" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMepSiAWXW6GHcTBSlqj-3PyblMa2cHoQrFfRSIE0FcoGUP4SZNWodU5I19gdABFd_ZI3_1LDcYTcoZIakYBjgnTaRX49HuHI7aCd-BD-GnTkuack-yMhKRwHFGahYjZ3w2iujS_kF9g_GZcRK1nUlS6a-Yh-A7b_sxTAwlFhsmDTKWtlyQbN4wp2Gww=s16000" /></a><br /><span></span></p><a name='more'></a>சிவில் செயற்பாட்டாளர் ஷெஹான் மாலக்க கமகே, தனது காதலியின் வீட்டில் இருந்த போது கைது செய்யப்பட்டார்.<p></p>ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் விசாரணைகள் தொடர்பில் இவர், குரல் கொடுத்து வந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.