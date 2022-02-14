காதலியின் வீட்டில் இருந்த ஷெஹான் மாலக்க கைது

on Monday, February 14, 2022
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சிவில் செயற்பாட்டாளர் ஷெஹான் மாலக்க கமகே, தனது காதலியின் வீட்டில் இருந்த போது கைது செய்யப்பட்டார்.

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் விசாரணைகள் தொடர்பில் இவர், குரல் கொடுத்து வந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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