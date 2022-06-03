அளுத்கம துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்தவர் உயிரிழப்பு!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9FOwMSa_tzDOLfB7LB3FWBIEXzKgIinuQQcKf3akt0DuXlTXrQE9UPtwUM7cwBq4AGANE1Ar9i59wn95Aq-wE1fqmsI4jh571yhsoQq_YfqTpOuMyS2A1RW-8MCaMNKOSCcltEdKGJC22X96dJHQvIZKMDR3zyQQu1KR-rbFQTYiujvoURjGijswyQ/s750/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%81-750x375.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9FOwMSa_tzDOLfB7LB3FWBIEXzKgIinuQQcKf3akt0DuXlTXrQE9UPtwUM7cwBq4AGANE1Ar9i59wn95Aq-wE1fqmsI4jh571yhsoQq_YfqTpOuMyS2A1RW-8MCaMNKOSCcltEdKGJC22X96dJHQvIZKMDR3zyQQu1KR-rbFQTYiujvoURjGijswyQ/s16000/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AF%82%E0%AE%9F%E0%AF%81-750x375.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span><a name='more'></a></span>அளுத்கம – மொரகல்ல பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">47 வயதுடைய நபரொருவரே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.</div>