அளுத்கம துப்பாக்கிச்சூட்டில் காயமடைந்தவர் உயிரிழப்பு!

on Friday, June 03, 2022
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அளுத்கம – மொரகல்ல பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவத்தில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.

47 வயதுடைய நபரொருவரே சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார்.

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