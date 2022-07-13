மேல் மாகாணத்தில் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல் ; நாடளாவிய ரீதியில் அவசரகாலச் சட்டம் : ரணில் உத்தரவிட்டுள்ளார்

<p>&nbsp;</p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXSKjW3DETb9C9vDbVl4V-LbcaOjvAiwcHrQAuxbrff1O4EgYsG-Bg6lIZQFEOyCb6svdirBDIeXIk-aTsU7A57ZlYh7sZSYjWPhb94ofe4NWiNU1DGAncN8LxkC_QcBWJN1VJsZNs9sXIfe6hiAzSi_sFZCKUluGmzVpHTKhIx9lr-q8DW0N9G476sg/s1024/61754717_101.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXSKjW3DETb9C9vDbVl4V-LbcaOjvAiwcHrQAuxbrff1O4EgYsG-Bg6lIZQFEOyCb6svdirBDIeXIk-aTsU7A57ZlYh7sZSYjWPhb94ofe4NWiNU1DGAncN8LxkC_QcBWJN1VJsZNs9sXIfe6hiAzSi_sFZCKUluGmzVpHTKhIx9lr-q8DW0N9G476sg/s16000/61754717_101.jpg" /></a></div><br />மேல் மாகாணத்தில் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஊரடங்குச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தவும், நாடளாவிய ரீதியில் அவசரகாலச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தவும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்<p></p>