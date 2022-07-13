மேல் மாகாணத்தில் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுல் ; நாடளாவிய ரீதியில் அவசரகாலச் சட்டம் : ரணில் உத்தரவிட்டுள்ளார்

on Wednesday, July 13, 2022
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மேல் மாகாணத்தில் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஊரடங்குச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தவும், நாடளாவிய ரீதியில் அவசரகாலச் சட்டத்தை அமுல்படுத்தவும் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க உத்தரவிட்டுள்ளார்

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