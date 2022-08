300 க்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு இறக்குமதித் தடை

சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு இன்று (23) முதல் தற்காலிக இறக்குமதித் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

உணவு, ஆடை உள்ளிட்ட பல பொருட்களுக்கு இவ்வாறு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சர் என்ற வகையில், ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கையொப்பமிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சொக்லெட், கொக்கோ அடங்கிய உணவுப் பொருட்கள், அழகு சாதனப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 300 பொருட்கள் அதில் அடங்குகின்றன

The list for the Temporary Suspension of Selected Items includes the following as well;



Condensed milk

Chocolate

Perfumes Deodarants

Facial tissue

Tableclothes

Men and women's suits

Underpants

Wrist watches

Electronic calculators

Digital electronic educational equipment

Shavers, hair clippers

Hair dryers

Rice cookers

Microwave irons

Playing cards

Keyboard instruments

Electrical alarm clocks

Binoculars

Sunglasses

Warships

Inflatable rafts

Wheelbarrows

Toasters

Electric Kettles