கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை, கலாசார பீடத்திற்கு புதிய பீடாதிபதி

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWj-NnoPiN3I8noN8ioVnmp2rdwcHtcyn4aAtydz80LkLjUF9-cxhaINz8GIUHIqfHblHaf340FSkqxOD2BCx4Yp-WdmQzw7Ovho4sjDqT-N4U-L2T_yMTtfQNJDz0DuYk12s0vs2HnrfxxOBpHd5FLIhufzlWLbL9CNm7lt3lusf5WLgiswrbxizH/s962/IMG-20221202-WA0006.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="962" data-original-width="694" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWj-NnoPiN3I8noN8ioVnmp2rdwcHtcyn4aAtydz80LkLjUF9-cxhaINz8GIUHIqfHblHaf340FSkqxOD2BCx4Yp-WdmQzw7Ovho4sjDqT-N4U-L2T_yMTtfQNJDz0DuYk12s0vs2HnrfxxOBpHd5FLIhufzlWLbL9CNm7lt3lusf5WLgiswrbxizH/w144-h200/IMG-20221202-WA0006.jpg" width="144" /></a></div><br />&nbsp;கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் கலை, கலாசார பீட புதிய பீடாதிபதியாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட கலாநிதி வ.குணபாலசிங்கம் இன்று(02) வெள்ளிக்கிழமை தனது கடமையைப் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டுள்ளார்.<div><span><a name='more'></a></span><p></p><p>கிழக்குப்பல்கலைக்கழக இந்து நாகரீகத்துறையின் முதுநிலை விரிவுரையாளரும், இந்து நாகரீகத்துறையின் தலைவராகவும் இவர் செயற்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.</p><p>கிழக்கு பல்கலைக்கழக கலை, கலாசார பீடத்தில் கல்வி பயின்ற&nbsp; முதல் கலை, கலாசார பீடாதிபதி இவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.</p><p><br /></p></div>