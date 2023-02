திருக்கோவிலில் கல்வி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தகவல் தொழினுட்ப மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையத்தினால் A/L எழுதிய மாணவர்களுக்கான புதிய கணினி கற்கை நெறிகள்

திருக்கோவிலில் கல்வி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் தகவல் தொழினுட்ப மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையத்தினால் க.பொ.த(உ/த) பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான புதிய கணினி கற்கை நெறிகள்

கல்வி அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் வலய தகவல் தொழினுட்ப மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையத்தில் இவ்வருடம் க.பொ.த(உ/த) பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான பின்வரும் கணினி கற்கை நெறிகள் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன. இதற்கான பதிவுகள் யாவும் எமது நிலையத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.கற்கை நெறிகள் :1. Advance Certificate in Computer Application2. Advance Certificate in Information Technology3. Advance Certificate in Computer Aided Designing4. Certificate in Web Deigning5. Certificate in DBMS with SQL

இடம் : தகவல் தொழினுட்ப மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையம்

திகோ/குமர வித்தியாலயம் , நீதிமன்ற வீதி , திருக்கோவில்

விண்ணப்ப முடிவு திகதி : 24.02.2023

புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம் : 27.02.2023

தொடர்புகளுக்கு : 0752832223 , 0672265053

குறிப்பு : கற்கைநெறி முடிவில் அரச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.





தகவல் :நிலைய முகாமையாளர்தகவல் தொழினுட்ப மற்றும் தொலைக்கல்வி மத்திய நிலையம்திருக்கோவில்