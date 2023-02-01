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பெற்றோல் விலை சடுதியாக அதிகரிப்பு

on Wednesday, February 01, 2023
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ஒக்டேன் 92 ரக ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் விலையை 30 ரூபாவால் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுதாபனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்படி, ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் புதிய விலை 400 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒக்டேன் 92 ரக ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் விலையை 30 ரூபாவால் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க லங்கா IOC நிறுவனமும் தீர்மானித்துள்ளது.

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