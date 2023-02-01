பெற்றோல் விலை சடுதியாக அதிகரிப்பு

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjueFCgZhvg_39x3-tp44TK9E1f_oeeVFoF9HIKgTJBsJqdIsApjBYMN65wO0Pq-Dho__BphPzg5ZfCtvqYLNTi158sBSpb1aEFBpImZl8KDkVZRkusDPTH4n9VO57rVpI8gmJjivDLxYQq9P7JZ3LZ2tXDaglvaHUT99JwH4C9D09m6W1UyLSCmc/s970/F11D1A70-F61F-43E6-BCD9-FFFD9DD648DD.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="545" data-original-width="970" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHjueFCgZhvg_39x3-tp44TK9E1f_oeeVFoF9HIKgTJBsJqdIsApjBYMN65wO0Pq-Dho__BphPzg5ZfCtvqYLNTi158sBSpb1aEFBpImZl8KDkVZRkusDPTH4n9VO57rVpI8gmJjivDLxYQq9P7JZ3LZ2tXDaglvaHUT99JwH4C9D09m6W1UyLSCmc/s16000/F11D1A70-F61F-43E6-BCD9-FFFD9DD648DD.webp" /></a></div> ஒக்டேன் 92 ரக ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் விலையை 30 ரூபாவால் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க இலங்கை பெட்ரோலிய கூட்டுதாபனம் தீர்மானித்துள்ளது.<br /><br />இதன்படி, ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் புதிய விலை 400 ரூபாவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.<br /><br />ஒக்டேன் 92 ரக ஒரு லீற்றர் பெட்ரோலின் விலையை 30 ரூபாவால் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்க லங்கா IOC நிறுவனமும் தீர்மானித்துள்ளது.