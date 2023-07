இலங்கை மருந்தாக்கல் கைத்தொழில் சம்மேளனத்தின் தலைவராக பிரதாபன் மயில்வாகனம் நியமனம்!

இலங்கை மருந்தாக்கல் கைத்தொழில் சம்மேளனத்தின் (SLCPI) 62 ஆவது வருடாந்த பொதுக் கூட்டம் ஜூன் 23 ஆம் திகதி கொழும்பில் நடைபெற்றது.



உற்பத்தியாளர்கள், இறக்குமதியாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களை உள்ளடக்கிய நாட்டிலுள்ள தனியார் மருந்து சந்தையில் 80% க்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்ட 60க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பு நிறுவனங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உயர்மட்ட அமைப்பாகச் சேவையாற்றிவருவதுடன் மதிப்புமிக்க கறையற்ற வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது.



2022/2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சம்மேளனத்தின் தலைவராக பிரதாபன் மயில்வாகனத்தை சபை ஏகமனதாகத் தேர்ந்தெடுத்தது. Emerchemie NB (Ceylon) Ltd இன் பிரதித் தலைவர்/குழுமத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மயில்வாகனம், புதிய அலுவலகப் பணியாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட சம்மேளனத்திற்குத் தலைமை தாங்குவார்.



இதன் மூலம் இலங்கை மக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக அனைத்து பங்குதாரர்களுடனும் வலுவான பங்களிப்பை மேற்கொள்வார். இந்தத் துறையானது நேரடியாக 80,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது மற்றும் மறைமுகமாக சுமார் 400,000 பேருக்கு ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.



பிரதாபன் தனது சிறப்புரையில், தேசிய மருந்து ஒழுங்குமுறை ஆணைக்குழு (NMRA) விலை நிர்ணய பொறிமுறையை கடைப்பிடிப்பது முக்கியம் என்று குறிப்பிட்டார், ஏனெனில் தொழில்துறையானது பொருளாதார மந்தநிலையின் விளைவுகளை எதிர்நோக்கும் போது அதிகாரிகளால் அமுல்படுத்தப்பட்ட 16% குறைப்பை எதிர்கொண்டது.



நோயாளிகளை மையமாகக் கொண்ட விலைக் குறைப்பை தொழில்துறை எதிர்க்கவில்லை என்றாலும், இறுதி சில்லறை விலையை நிர்ணயிப்பதில் மருந்துத் துறையின் தனிப்பட்ட செலவினங்களைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கூறினார்.



"குறைந்த இலாபத்துடன் உடன் பணிபுரியுமாறு தொழில்துறையினர் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டாலும், Cold Chain பராமரிப்பு, வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டு Warehouses மற்றும் சில்லறை விற்பனை நிலையங்கள், போக்குவரத்து மற்றும் மறைக்கப்பட்டவை உட்பட மருந்துத் துறையுடன் தொடர்புடைய தனிப்பட்ட செலவினங்களைக் கருத்தில் கொள்வது மிகவும் முக்கியமானது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.



எரிபொருள் விலை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய செலவுகளுக்கு அதிக உணர்திறன் கொண்ட தள்ளுபடி செலவுகள். அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு மாதங்களுக்குள், தொழில்துறை சார்ந்த செலவினங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, நோயாளிகளுக்கு இறுதிப் பலனைக் கொண்டு செல்லும் நியாயமான மற்றும் செயல்படக்கூடிய விலை பொறிமுறையை நாங்கள் உருவாக்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.” என தெரிவித்தார்.



இந்த வருடாந்த பொதுக்கூட்டதத்திற்கு பிரதம அதிதியாக, சுகாதார அமைச்சர் கலாநிதி கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தனது உரையின் போது, முன்னாள் தலைவர் சஞ்ஜீவ விஜேசேகர இலங்கைக்கு நன்மை அளிக்கும் விதமாக அமைச்சுக்கும் SLCPI க்கும் இடையில் பரஸ்பர ஒத்துழைப்பின் சகாப்தத்தை அறிமுகப்படுத்தியதற்காக நன்றி தெரிவித்தார்.



நெருக்கடி நிலையின் போது நாட்டின் நிதிச் சுமைகளைத் தணிக்கும் வகையில் இந்திய கடன் வரி மூலம் இலங்கைக்கு அவசர உதவிகளை வழங்கியமைக்காக நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இந்திய உயர்ஸ்தானிகருக்கு அமைச்சர் நன்றி தெரிவித்தார்.



மருந்துப் பொருட்களின் விலை நிர்ணயம் தொடர்பாகவும் அமைச்சர் உரையாற்றுகையில் “தற்போதைய அமெரிக்க டொலரின் மதிப்புக் குறைவால் மருந்துகளின் விலையைக் குறைக்க முடிவு செய்தோம். எவ்வாறாயினும், மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மற்றும் நீண்டகால தீர்வு வழங்கப்படும் வரை இது ஒரு தற்காலிக தீர்வாகும்.” என தெரிவித்தார்.



இப்பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்காக புதிய விலை நிர்ணயக் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் வலியுறுத்தினார். NMRA இன் புதிய நிர்வாகம் இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு ஒரு பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டாளராக அதன் பொறுப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் சாதகமான சீர்திருத்தங்களை அமுல்படுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் மேலும் வலியுறுத்தினார். SPC இன் நீண்டகால கடன் தீர்வு அரசாங்கத்திற்கு அதிக முன்னுரிமை என்று அமைச்சர் மேலும் தொழில்துறைக்கு உறுதியளித்தார்.



இறுதியாக, தொழில்துறையின் எந்தவொரு மற்றும் அனைத்து கவலைகளையும் தீர்க்க தன்னுடனும் அமைச்சுடனும் இணைந்து பணியாற்றுமாறு தொழில்துறையில் உள்ள அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அமைச்சர் அழைப்பு விடுத்தார்.



“ஒரு அமைப்பாக அல்லது தனிநபர் என்ற ரீதியில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய எந்தவொரு பிரச்சினையையும் கலந்துரையாடுவதற்கு எனது கதவு திறந்தே உள்ளது” என அமைச்சர் ரம்புக்வெல்ல இதன்போது தெரிவித்தார்.



2023/2024க்கான SLCPI இன் அலுவலகப் பொறுப்பாளர்களாக தலைவர் - பிரதாபன் மயில்வாகனம் (Emerchemie NB (Ceylon) Ltd இன் துணைத் தலைவர்/குழுமத்தின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி), உடனடி முன்னாள் தலைவர் - சஞ்ஜீவ விஜேசேகர (நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய பணிப்பாளர், George Steuart Health Pvt. Ltd.), சிரேஷ்ட பிரதித் தலைவர் - Azam Jaward (முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, Cipla – Breath Free Lanka Pvt. Ltd.), துணைத் தலைவர் - சாந்த பண்டார (CEO, Sunshine Health Lanka Ltd.), கௌரவ. செயலாளர் - சிறிமல் பெர்னாண்டோ (பணிப்பாளர்/பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, Astron Limited) மற்றும் கௌரவ. பொருளாளர்- ரசிக ஹிரிமுத்துகொட (பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, Darley Butler & Co Ltd). ஆகியோர் அங்கம் வகிக்கின்றனர்.



உலகெங்கிலும் உள்ள 438 உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து 1239 மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய அனைத்து உற்பத்தியாளர்கள், இறக்குமதியாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களின் பலத்தை மேலும் ஒருங்கிணைத்து, இலங்கையிலுள்ள அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் மலிவு விலையில் அவற்றை வழங்குவதற்கு SLCPI உறுதியாக உள்ளதாக பிரதாபன் மயில்வாகனம் தலைமையிலான புதிய நிர்வாகக் குழுவினர் உறுதிபூண்டுள்ளனர்.