அனைத்து பொருட்களுக்குமான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு!

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3-95idRTObmaBlO0iciwYaxd4BuF5J98YtPxW491E9-xr-iarL6rOp9uyDkNgg6K7b0zQFUvCbfxD5AQAfp_0kjXzHNa4c056wzsoXAgifEzgGylwAbnLntOkbAcqR7dB1a2B9_E7g9njHowI5rjUq6CpQVrynKeNpt5Oe9EOaW1z403xnkW0rkcH6o/s850/6658b8b4-32f8b2a2-import-_850x460_acf_cropped.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgc3-95idRTObmaBlO0iciwYaxd4BuF5J98YtPxW491E9-xr-iarL6rOp9uyDkNgg6K7b0zQFUvCbfxD5AQAfp_0kjXzHNa4c056wzsoXAgifEzgGylwAbnLntOkbAcqR7dB1a2B9_E7g9njHowI5rjUq6CpQVrynKeNpt5Oe9EOaW1z403xnkW0rkcH6o/s16000/6658b8b4-32f8b2a2-import-_850x460_acf_cropped.jpg" /></a><br /><br />வாகனங்கள் தவிர்ந்த அனைத்து பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று இரவு வெளியிடப்படும் என இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்தார்.