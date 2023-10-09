அனைத்து பொருட்களுக்குமான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு!

on Monday, October 09, 2023
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வாகனங்கள் தவிர்ந்த அனைத்து பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் இன்று இரவு வெளியிடப்படும் என இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்தார்.

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