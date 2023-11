தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்ட பிரதான மதுபான ஆலைகள்!

உரிய காலத்தில் வரி செலுத்தத் தவறியதன் காரணமாக நாட்டின் இரண்டு பிரதான மதுபான ஆலைகளில் மது உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக மதுவரித் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.இதன்படி, W. M. Mendis & Co Ltd மற்றும் Randenigala Distileries Lanka (Pvt) Ltd ஆகிய நிறுவனங்களில் மது உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.இம் மாத தொடக்கத்தில், உரிய நேரத்தில் வரி செலுத்தத் தவறியதால், மேற்கூறிய மதுபான ஆலைகளின் உரிமங்களும், மற்ற மூன்று மதுபான ஆலைகளின் உரிமங்களும் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டன.நவம்பர் 02 திகதி, (distillery licenses of Synergy Distilleries (Pvt) Ltd)சினெர்ஜி டிஸ்டில்லரீஸ் (பிரைவேட்) லிமிடெட், (Finnland Distilleries Corporation (Pvt) Ltd) ஃபின்லாந்து டிஸ்டில்லரீஸ் கார்ப்பரேஷன் (பிரைவேட்) லிமிடெட், (Wayamba Distilleries) வயம்ப டிஸ்டில்லரீஸ், (W M Mendis & Co Ltd and the Randenigala Distilleries Lanka (Pvt) Ltd )டபிள்யூ எம் மெண்டிஸ் அன்ட் கோ லிமிடெட் மற்றும் ரண்டேனிகல டிஸ்டில்லரீஸ் லங்கா (பிரைவேட்) லிமிடெட் ஆகியவற்றின் டிஸ்டில்லரி உரிமம் இடைநிறுத்தப்பட்டது.