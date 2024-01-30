இரு பெண்கள் துஷ்பிரயோகம் : நாடாளுமன்ற ஊழியர்கள் மூவர் கைது!

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZEYYzJRKeYKfbSArT3iT-vhrADoKzqpFpj9bXLEJxxKSBfukwDoK-SlhI38h1oBJH-uKXZcJmsnal9QpI9EQi_Z1JcqbEwPJAGH9hUacnC2bNWpv_TOhNzYrgpeheoyjM_wMiAAjLahZIAl85vLZ85NroExYBsGT4ncCvxnzHGa2_bNoxi1rFX0HVDhE/s640/76.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="485" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZEYYzJRKeYKfbSArT3iT-vhrADoKzqpFpj9bXLEJxxKSBfukwDoK-SlhI38h1oBJH-uKXZcJmsnal9QpI9EQi_Z1JcqbEwPJAGH9hUacnC2bNWpv_TOhNzYrgpeheoyjM_wMiAAjLahZIAl85vLZ85NroExYBsGT4ncCvxnzHGa2_bNoxi1rFX0HVDhE/w862-h485/76.jpg" width="862" /></a><br /><br />நாடாளுமன்றத்தில் கடமை புரியும் கனிஷ்ட ஊழியர்கள் மூவர் பொலிஸ் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பணியகத்தினால் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (30) கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.<br /><br />இரண்டு பெண் ஊழியர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்த குற்றச்சாட்டின் பேரிலே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div><br />