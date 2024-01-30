இரு பெண்கள் துஷ்பிரயோகம் : நாடாளுமன்ற ஊழியர்கள் மூவர் கைது!

on Tuesday, January 30, 2024
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நாடாளுமன்றத்தில் கடமை புரியும் கனிஷ்ட ஊழியர்கள் மூவர் பொலிஸ் மகளிர் மற்றும் சிறுவர் பணியகத்தினால் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (30) கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இரண்டு பெண் ஊழியர்களை துஷ்பிரயோகம் செய்த குற்றச்சாட்டின் பேரிலே இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.


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