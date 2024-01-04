பொலிஸாரின் புதிய அவசர உதவி இலக்கம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJylKPQ8eLKu-LONnJynDMxbg9Q3arX89yvEjQd6P0ed4N3xdsemyd2ksVe2PiNzNRK4NjBh1gqwo3m2yB98W_2uEYpP0iU31qdXKz8gRqRkRtvTAgRUrqMv7drcwj0Hv4wI6JLl_3mMYPYARxkX8xSzDA3wWLpGPTPg3Tsggm7qCYpGht69z8THYSIvU/s800/11_18032020_SSK.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="402" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJylKPQ8eLKu-LONnJynDMxbg9Q3arX89yvEjQd6P0ed4N3xdsemyd2ksVe2PiNzNRK4NjBh1gqwo3m2yB98W_2uEYpP0iU31qdXKz8gRqRkRtvTAgRUrqMv7drcwj0Hv4wI6JLl_3mMYPYARxkX8xSzDA3wWLpGPTPg3Tsggm7qCYpGht69z8THYSIvU/s16000/11_18032020_SSK.jpg" /></a></div><br /><div><br /></div><div>பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து புகார் அளிக்க பொலிஸார் அவசர இலக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளனர்.</div><br />அதன்படி, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஏதேனும் தகவல் தெரிந்தால் 109 என்ற அவசர எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவிக்கலாம்.