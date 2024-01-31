நாளை முதலாம் திகதி முதல் கடவுச் சீட்டு கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது!

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw1waZ0PuCzQhPPv5uM3o2HuN1iYa3UA-IHstKRi7fnRwwBof5FO-yCQzvYBIwsDr7qJkrNPC862uyHUbYDTDiLNXIOHrRMmqW4ZIDDOCXFyKslGATHHysj363h_5aUNLUTVv1RrEzumRTb3bP6Ss9LlhwOme2h3xl6ASCab2gGTvl82pPakes4ioeBUY/s750/Screenshot-2023-12-15-184531-750x430.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiw1waZ0PuCzQhPPv5uM3o2HuN1iYa3UA-IHstKRi7fnRwwBof5FO-yCQzvYBIwsDr7qJkrNPC862uyHUbYDTDiLNXIOHrRMmqW4ZIDDOCXFyKslGATHHysj363h_5aUNLUTVv1RrEzumRTb3bP6Ss9LlhwOme2h3xl6ASCab2gGTvl82pPakes4ioeBUY/s16000/Screenshot-2023-12-15-184531-750x430.jpg" /></a></div><br /><div><br /></div><div>குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</div><br />இதன்படி, ஒன்லைன் ( இணையம்) மற்றும் ஒன்லைன் அல்லாத சாதாரண சேவைக் கட்டணம் 5000 ரூபாலிருந்து 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.