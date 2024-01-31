நாளை முதலாம் திகதி முதல் கடவுச் சீட்டு கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது!

on Wednesday, January 31, 2024
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குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஒன்லைன் ( இணையம்) மற்றும் ஒன்லைன் அல்லாத சாதாரண சேவைக் கட்டணம் 5000 ரூபாலிருந்து 10,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

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