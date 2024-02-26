மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மகனின் கோடரித் தாக்குதலில் தந்தை பலி!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6UC02cjeZ2Ymg5X17H0hjyqZFLHeXttZyXXluN3UuDbHmSaNSnjnmpnmZIzez4MK_bNKPUzSp2ybIR719yGKEdV-XnoZOv1RH7M4jQ8gfRZStKW9zahsxx6wi_zx0s4zr3Pe7sVVzfLC8bgdgdx_WX3zooZASmVFXafx_Vc7_CaztTngu4fWZnq7qNC4/s1024/AdobeStock_243453342-1024x683.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="683" data-original-width="1024" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6UC02cjeZ2Ymg5X17H0hjyqZFLHeXttZyXXluN3UuDbHmSaNSnjnmpnmZIzez4MK_bNKPUzSp2ybIR719yGKEdV-XnoZOv1RH7M4jQ8gfRZStKW9zahsxx6wi_zx0s4zr3Pe7sVVzfLC8bgdgdx_WX3zooZASmVFXafx_Vc7_CaztTngu4fWZnq7qNC4/s16000/AdobeStock_243453342-1024x683.jpeg" /></a></div><div>மருந்தை உட்கொள்ள வற்புறுத்திய தந்தையை மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மகன் கோடாரியால் தாக்கிக் கொலை செய்துள்ளதாக பிடிகல பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.</div><br />இக்கொலை சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பிடிகல பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.