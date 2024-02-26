மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மகனின் கோடரித் தாக்குதலில் தந்தை பலி!

on Monday, February 26, 2024
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மருந்தை உட்கொள்ள வற்புறுத்திய தந்தையை மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மகன் கோடாரியால் தாக்கிக் கொலை செய்துள்ளதாக பிடிகல பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இக்கொலை சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பிடிகல பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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