கல்முனை மாநகர சபை ஆணையாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பிரதம செயலாளராக கடமையேற்பு !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydPJ2ZzHvCDTpho_SzdYEOPFuIyBerZjWVUAvx8XKPWSEEykTWqaVjzXD1T1bVe-4o07ORVww3QHrXupn_FZGki9TeAhMptsQciMq7z8qC6y_XGfv5M5K7ojWO6w_-o7WybuBA7vFKamcSFiKviHYmbcakfJKo-XXxxIeAn-RxhYSHJsx8cckws30Y1w/s839/20240612_190746.jpg"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiydPJ2ZzHvCDTpho_SzdYEOPFuIyBerZjWVUAvx8XKPWSEEykTWqaVjzXD1T1bVe-4o07ORVww3QHrXupn_FZGki9TeAhMptsQciMq7z8qC6y_XGfv5M5K7ojWO6w_-o7WybuBA7vFKamcSFiKviHYmbcakfJKo-XXxxIeAn-RxhYSHJsx8cckws30Y1w/s16000/20240612_190746.jpg" /></a><br />(எம்.எம்.றம்ஸீன்)<div><br /></div><div><br /></div> கல்முனை மாநகரசபை ஆணையாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பிரதம செயலாளராக (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி) நியமிக்கப்பட்டு தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.