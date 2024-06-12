கல்முனை மாநகர சபை ஆணையாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பிரதம செயலாளராக கடமையேற்பு !

on Wednesday, June 12, 2024
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(எம்.எம்.றம்ஸீன்)


கல்முனை மாநகரசபை ஆணையாளர் ஏ.எல்.எம்.அஸ்மி கிழக்கு மாகாண பிரதிப் பிரதம செயலாளராக (ஆளணி மற்றும் பயிற்சி) நியமிக்கப்பட்டு தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

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