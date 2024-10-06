சட்டவிரோத மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது !

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxW_bmp-CEIMgdCVj2VarMJ_m3rpezZs27Gl8m89Xybh_M2VzeIooBYEISruWZJlsGj9khyphenhyphen6OXLO4RxJeMiRGtrqAW58ETGtDfTIbD3KVgz1ZwScqWvP2Y2Sm9Tvn6QhJ6WmyqUtbhNQYn5nVeGSThGrcg_33OndLxDzgk99mLFWi6lsvmXGXXRVxV2HZP/s650/1564848109-aresst-lot-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="650" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxW_bmp-CEIMgdCVj2VarMJ_m3rpezZs27Gl8m89Xybh_M2VzeIooBYEISruWZJlsGj9khyphenhyphen6OXLO4RxJeMiRGtrqAW58ETGtDfTIbD3KVgz1ZwScqWvP2Y2Sm9Tvn6QhJ6WmyqUtbhNQYn5nVeGSThGrcg_33OndLxDzgk99mLFWi6lsvmXGXXRVxV2HZP/s16000/1564848109-aresst-lot-2.jpg" /></a></div> பொகவந்தலாவ பொலிஸ்பிரிவிற்குட்பட்ட பிரைட்வெல் தோட்ட பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மாணிக்கக்கல் அகழ்வில் ஈடுபட்டு வந்த இருவரை உபகரணங்களுடன் பொகவந்தலாவ பொலிஸார் கைது செய்துள்ளனர்.<br /><br />சம்பவத்தில் கைதான சந்தேகநபர்கள் 38 மற்றும் 42 வயதுடைய பொகவந்தலாவ பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாவர்.<br /><br /><div>சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை பொகவந்தலாவ பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடதக்கது.</div>