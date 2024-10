BA in Youth and Community Development, MA in Development Studies & Public Policy, Advance Certificate in Human Resource Management

அத்துடன் Master of Laws in Criminal Justice Administration கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பமும் கோரப்பட்டுள்ளது. இதன் விபரங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.