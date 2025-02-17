போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் நான்கு மாதங்களில் 17 பொலிஸ் அதிகாரிகள் பணிநீக்கம் !

on Tuesday, February 11, 2025
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போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கடந்த நான்கு மாதங்களில் 17 பொலிஸ் அதிகாரிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
இன்று (11) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் கே.பி.மனதுங்க இதனை குறிப்பிட்டார்.


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