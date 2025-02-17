போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் நான்கு மாதங்களில் 17 பொலிஸ் அதிகாரிகள் பணிநீக்கம் !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLENHVeuD9RuAO2DHLw2AGCmrde1tKF8aHAak3Q75SJS3KNCJ1hxo9n1lzjLSn7YZBOuJWslsL0X9WuHNoPrkgfh0Fo6MeGH3OcCyLHvZXA_NFKMLDHELgVQ6hQ563IsdYk4QDTic60F1d5iyJxGkqhJZeb60uXRk3Y-SvBc-fhYm5Bj8BdVCI46tDLDXq/s800/police-arrested.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="508" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLENHVeuD9RuAO2DHLw2AGCmrde1tKF8aHAak3Q75SJS3KNCJ1hxo9n1lzjLSn7YZBOuJWslsL0X9WuHNoPrkgfh0Fo6MeGH3OcCyLHvZXA_NFKMLDHELgVQ6hQ563IsdYk4QDTic60F1d5iyJxGkqhJZeb60uXRk3Y-SvBc-fhYm5Bj8BdVCI46tDLDXq/s16000-rw/police-arrested.jpg" /></a><br /><br />போதைப்பொருள் பயன்படுத்திய குற்றச்சாட்டில் கடந்த நான்கு மாதங்களில் 17 பொலிஸ் அதிகாரிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.<div>&nbsp; <br />இன்று (11) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் பொலிஸ் ஊடகப் பேச்சாளர் சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகர் கே.பி.மனதுங்க இதனை குறிப்பிட்டார்.</div><br /><br />