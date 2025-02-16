இராணுவ வீரர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு !

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjijfjyqy9u8jeQBx7Qb-qQ5T8UHl7UWJBvMP-bYg8FUzoaSnV9K7vDBPM9N2KhaRPpgzWPM1ic0ZUv8eiyLHIp81Tdij0ySv8dSHhqeybqzMaSx4Ei63ElrZ7QqT1umMK0C3c5exYW08lJ8jqSRIek66eyZRrK8qpXjEg_wT1lo1PJbfe-BhwiHNY8YeIf/s1280/MediaFile%20(3).jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjijfjyqy9u8jeQBx7Qb-qQ5T8UHl7UWJBvMP-bYg8FUzoaSnV9K7vDBPM9N2KhaRPpgzWPM1ic0ZUv8eiyLHIp81Tdij0ySv8dSHhqeybqzMaSx4Ei63ElrZ7QqT1umMK0C3c5exYW08lJ8jqSRIek66eyZRrK8qpXjEg_wT1lo1PJbfe-BhwiHNY8YeIf/s16000-rw/MediaFile%20(3).jpeg" /></a><br /><br /><br />மேஜர் பதவிக்கு கீழுள்ள அனைத்து இலங்கை இராணுவ வீரர்களும் தங்களது கடவுச்சீட்டை அந்தந்த படைப்பிரிவுகளிடம் ஒப்படைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கை இராணுவ ஊடகப் பேச்சாளர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.<br /><br />