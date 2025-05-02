யானை தடுப்பு மின் வேலியை சுத்திகரித்த போது மின்சாரம் தாக்கி இருவர் பலி !

on Friday, May 02, 2025
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திருகோணமலை - ஈச்சிலம்பற்று - சூரியநகரில் வயல்வெளியில் யானைத் தடுப்பு மின் வேலியை சுத்திகரித்த போது மின்சாரம் தாக்கியதில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

இந்த சம்பவத்தில் 29 மற்றும் 47 வயதுடைய நபர்களே உயிரிழந்துள்ளார்கள்.

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