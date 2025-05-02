யானை தடுப்பு மின் வேலியை சுத்திகரித்த போது மின்சாரம் தாக்கி இருவர் பலி !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwohcRAuPtwYKI-rOh0zKEIkavlkTlXbuiNfc9q5ReNCjBIGwGEWj3tXbjMcvPMNKfAWpXbXinuw30dqgL8C0304jdRO4n-kyMfjfQlMLOeRSj9_X_F6W9ZpVNfOcZwrfoGNoL-QhDgHztePe9-SByVpS6dp2foFlbK85_ls0cZzxR599CjT0qUdo1E5bB/s900/Elephant_fence_to_protect_Kanugahawewa_Model_Villagep8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwohcRAuPtwYKI-rOh0zKEIkavlkTlXbuiNfc9q5ReNCjBIGwGEWj3tXbjMcvPMNKfAWpXbXinuw30dqgL8C0304jdRO4n-kyMfjfQlMLOeRSj9_X_F6W9ZpVNfOcZwrfoGNoL-QhDgHztePe9-SByVpS6dp2foFlbK85_ls0cZzxR599CjT0qUdo1E5bB/s16000-rw/Elephant_fence_to_protect_Kanugahawewa_Model_Villagep8.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">திருகோணமலை - ஈச்சிலம்பற்று - சூரியநகரில் வயல்வெளியில் யானைத் தடுப்பு மின் வேலியை சுத்திகரித்த போது மின்சாரம் தாக்கியதில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இந்த சம்பவத்தில் 29 மற்றும் 47 வயதுடைய நபர்களே உயிரிழந்துள்ளார்கள்.</div>