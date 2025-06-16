இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் கொழும்பு மாநகர சபை மேயரை தெரிவு செய்ய தீர்மானம்

on Monday, June 16, 2025
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கொழும்பு மாநகர சபையின் புதிய மேயரை இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் தெரிவு செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்ட முன்மொழிவு ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தற்போது இரகசிய வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்று வருகிறது.

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