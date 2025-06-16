இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் கொழும்பு மாநகர சபை மேயரை தெரிவு செய்ய தீர்மானம்

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRniLPx-hboqXeM-PwEqZ3HyDu3jPi76kgpVPxX1VD2eDiepxDQXliLiRnbmf7wUii8IKlLmlhi2yqbupWVIGmNGb2Af6s6byszwqVGIOHnTBJxCuhesT0VpMhHp7M4iUcUH-hp5KvU5rjDilQgbbx2p8R7LhqwMGMPCQW5LdaVJ8tx-yhhyL8ulOhD3QQ/s1280/5.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRniLPx-hboqXeM-PwEqZ3HyDu3jPi76kgpVPxX1VD2eDiepxDQXliLiRnbmf7wUii8IKlLmlhi2yqbupWVIGmNGb2Af6s6byszwqVGIOHnTBJxCuhesT0VpMhHp7M4iUcUH-hp5KvU5rjDilQgbbx2p8R7LhqwMGMPCQW5LdaVJ8tx-yhhyL8ulOhD3QQ/s16000-rw/5.jpeg" /></a></div><div><br /></div> கொழும்பு மாநகர சபையின் புதிய மேயரை இரகசிய வாக்கெடுப்பு மூலம் தெரிவு செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.<br /><br />இது தொடர்பில் முன்வைக்கப்பட்ட முன்மொழிவு ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தற்போது இரகசிய வாக்கெடுப்பு இடம்பெற்று வருகிறது.