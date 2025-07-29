ஒக்கம்பிட்டிய பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி கைது

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXC9Zhq3HLLRMXI6n5Moj7G7JLmwRKvdzBBLoBFbstwO_D8LHqmscjKyncbTl_H14REZEx_or-R2Pauw9OTQImVPW_6uM8dMr9jB6NR7jUZn-xsO3xriNOPxO0IZ1uSCc2HemqR3Q5lruGifA-XfJb5ILM5zrRTrevy89LgGvGfoAH_xuWI9oVE3M-91pa/s600/1736868411-24-671c7a8c1ce4b-md.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="427" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXC9Zhq3HLLRMXI6n5Moj7G7JLmwRKvdzBBLoBFbstwO_D8LHqmscjKyncbTl_H14REZEx_or-R2Pauw9OTQImVPW_6uM8dMr9jB6NR7jUZn-xsO3xriNOPxO0IZ1uSCc2HemqR3Q5lruGifA-XfJb5ILM5zrRTrevy89LgGvGfoAH_xuWI9oVE3M-91pa/w640-h427-rw/1736868411-24-671c7a8c1ce4b-md.webp" width="640" /></a><br /><br /> ஒக்கம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி இலஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.<div>&nbsp; <br />இஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.</div><br /><br />