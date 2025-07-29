ஒக்கம்பிட்டிய பொலிஸ் பொறுப்பதிகாரி கைது

on Tuesday, July 29, 2025
No comments


ஒக்கம்பிட்டிய பொலிஸ் நிலையத்தின் பொறுப்பதிகாரி இலஞ்ச ஒழிப்பு ஆணைக்குழுவால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
இஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.


You may like these posts