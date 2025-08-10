இந்தியாவிற்கு சுற்றுலா செல்லும் முதல் 10 நாடுகளில் இலங்கை !

on Tuesday, August 19, 2025
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவிற்கு வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள் வருகை தரும் முதல் 10 மூல நாடுகளில் இலங்கை, அமெரிக்கா, பங்களாதேஷ், இங்கிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா மற்றும் கனடா ஆகியவை அடங்குவதாக இந்திய அரசாங்கத்தால் பகிரப்பட்ட தரவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மக்களவையில் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை தொடர்பான கேள்விகளுக்கு எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் இந்திய கலாச்சார அமைச்சர் கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் இந்தத் தரவைப் பகிர்ந்ததாக PTI செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

அரசாங்க தரவுகளின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான FTA புள்ளிவிவரங்கள் 9.95 மில்லியனாகப் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை மற்றும் COVID-19 தொற்றுநோய்க்குப் பிறகு இந்தியாவின் சுற்றுலாத் துறை குறிப்பிடத்தக்க மீட்சியைக் கண்டுள்ளதா, சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைகளை விட அதிகமாக உள்ளதா என்பது தொடர்பான விவரங்கள் அமைச்சரிடம் கேட்கப்பட்டன.

ஐ.நா. உலக சுற்றுலா அமைப்பின் கூற்றுப்படி, சர்வதேச சுற்றுலா வருகை இரண்டு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

வெளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை மற்றும் வெளிநாட்டு குடிமக்களின் வருகை.

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் FTA-களுக்கான முதல் பத்து மூல சந்தைகள் பற்றிய விவரங்களும் அமைச்சரிடம் கேட்கப்பட்டன.

ஷெகாவத் தனது பதிலில், கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் (2020-2024) FTA-களுக்கான முதல் 10 மூல நாடுகளின் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட தரவைப் பகிர்ந்தார்.

தரவுகளின்படி, இந்தக் காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் FTA-களுக்கான முதல் 10 நாடுகள் அமெரிக்கா, பங்களாதேஷ், இங்கிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா, கனடா, மலேசியா, இலங்கை, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகும்.

2020 மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டுகளில், இந்தியாவில் FTA-களுக்கான முதல் மூல சந்தையாக பங்களாதேஷ் இருந்தது. அதே நேரத்தில் 2021, 2022 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா முதலிடத்தைப் பிடித்தது. இந்தியாவில் FTA-களுக்கான முதல் ஐந்து மூல நாடுகளில் இடம்பிடித்த மற்ற மூன்று நாடுகள் - இங்கிலாந்து, அவுஸ்திரேலியா மற்றும் கனடா ஆகும்.

