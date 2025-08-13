மட்/பட்/ மண்டூர் 13 விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலயத்தில் மாணவர்களின் கற்றலை ஊக்குவிக்க போக்குவரத்து வசதி

மட்/பட்/ மண்டூர் 13 விக்னேஸ்வரா மகா வித்தியாலயத்தில் சிடாஸ் அமைப்பினால் நடாத்தப்படும் மேலதிக வகுப்புகளில் தரம் 10 இல் கல்வி கற்கும் தூரப் பிரதேசத்திலிருந்து பாடசாலைக்கு வருகைதரும் 3 மாணவர்களுக்கு துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்வு 2025.08.30 சனிக்கிழமையன்று பாடசாலை அதிபர் துரைராசா சபேசன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.
துவிச்சக்கர வண்டிகளுக்கான நிதியினை சேவை நலன் விரும்பியான அஜித் வெற்றிவேல் அவர்கள் சிடாஸ் அமைப்பின் தலைவர் முத்துராஜா புவிராஜா அவர்களிடம் நேரடியாக வழங்கியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிகழ்வில் பிரதி அதிபர் சோமசுந்தரம் தேவநேசன் அவர்களும் சிடாஸ் அமைப்பின் சார்பில் அதன் தலைவர் முத்துராஜா புவிராஜா அவர்களும் செயலாளர் சாமித்தம்பி மோகனதாஸ் அவர்களும் கலந்துகொண்டிருந்தனர்.