இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி 2025 ஜூலை மாதத்தில் வலுவான வளர்ச்சி !

இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதித் துறை, பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொண்டு, 2025 ஜூலை மாதத்தில் வலுவான வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டின் இதே மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 9.84% அதிகரித்துள்ளதாக ஒன்றிணைந்த ஆடைச் சங்கங்களின் மன்றம் (JAAF) தெரிவித்துள்ளது.
மாதாந்த மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி
2025 ஜூலை மாதத்தில், இலங்கையின் ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 455.16 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை எட்டியுள்ளது. இது 2024 ஜூலை மாதத்தில் பதிவான 414.38 மில்லியன் டொலர்களை விட கணிசமான உயர்வாகும்.
பிராந்திய ரீதியான வளர்ச்சி:
ஐரோப்பாவிற்கான (பிரிட்டன் தவிர) ஏற்றுமதிகள் 26.69% அதிகரித்துள்ளன.
பிரிட்டனுடனான ஆடை ஏற்றுமதிகள் 0.72% சிறிய அதிகரிப்பை மட்டுமே பதிவு செய்துள்ளன.
"ஏனைய சந்தைகளுக்கான" ஏற்றுமதி மதிப்பு 24.24% அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதி மதிப்பு ஜூலை மாதத்தில் 2.7% வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.
2025 ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையான இந்த ஆண்டின் முதல் ஏழு மாதங்களில், இலங்கையின் மொத்த ஆடை ஏற்றுமதி வருவாய் 2916.10 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களை எட்டியுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 9.09% அதிகரிப்பாகும்.
சந்தைகளின் பங்கு:
ஜனவரி முதல் ஜூலை வரையிலான காலகட்டத்தில், ஐரோப்பாவிற்கான ஏற்றுமதி வருவாய் 18.2% அதிகரித்துள்ளது.
பிரிட்டனுக்கான ஏற்றுமதி வருவாய் 5.65% அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கான ஏற்றுமதிகள் 2.91% அதிகரித்துள்ளது.
ஏனைய சந்தைகளுக்கான ஏற்றுமதிகள் 11% அதிகரித்துள்ளன.
ஒன்றிணைந்த ஆடைச் சங்கங்களின் மன்றத்தின் ( JAAF ) கருத்து:
இது குறித்து ஒன்றிணைந்த ஆடைச் சங்கங்களின் மன்றத்தின் ஊடகச் செயலாளர் கூறுகையில்,
"இந்த வளர்ச்சி, பொருளாதார சவால்களை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்ளவும், நிலவும் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஐரோப்பிய சந்தையில் வெற்றிபெறவும் இலங்கையின் ஆடைத் துறைக்கு முடிந்துள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது." என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், இந்த வெற்றிக்கு ஏற்றுமதியாளர்களின் கடுமையான முயற்சிகளான, வாங்குபவர்களின் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது, உயர் உற்பத்தி வேகத்தைப் பராமரிப்பது, தரத்தைக் காப்பது மற்றும் சட்டங்கள் மற்றும் நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுவது போன்றவை காரணம் என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
இந்த நேர்மறையான வளர்ச்சியைத் தக்கவைக்க, வணிக வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துதல், கொள்கை மாற்றங்களைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலியில் மதிப்பு சேர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.