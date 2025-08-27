45.8 மில்லியன் ரூபா மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் மூவர் விமான நிலையத்தில் கைது !

சட்டவிரோதமாக நாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரட்டுக்களுடன் மூன்று சந்தேக நபர்கள் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த கைது நடவடிக்கையானது இன்று புதன்கிழமை (27) விமான நிலைய சுங்க போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் அதிகாரிகள் குழுவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபர்கள் கொழும்பு, அவிசாவளை மற்றும் மட்டக்குளி பகுதிகளைச் சேர்ந்த 24, 28 மற்றும் 30 வயதுடையவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது.
சந்தேக நபர்கள் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளை துபாயில் கொள்வனவு செய்து , கத்தாரின் தோஹாவிற்கு கொண்டு சென்று, பின்னர் அங்கிருந்து இன்றைய தினம் அதிகாலை 02.05 மணிக்கு கத்தார் ஏர்வேஸ் விமானம் QR-662 மூலம் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தை வந்தடைந்துள்ளனர்.
பின்னர் சந்தேக நபர்கள் மூவரும் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் "கிரீன் சேனல்" வழியாக விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முயன்ற போது விமான நிலைய சுங்க போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் அதிகாரிகளால் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதன்போது சந்தேக நபர்களின் பயணப்பைகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் 45.8 மில்லியன் ரூபா மதிப்புள்ள "மான்செஸ்டர்" மற்றும் ''பிளாட்டினம் 07'' ரக வெளிநாட்டு சிகரட்டுகள் 300,600 அடங்கிய 1,503 சிகரட் கார்டூன்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
மேலும், விமான நிலைய சுங்க போதைப்பொருள் ஒழிப்பு பிரிவின் அதிகாரிகள் சந்தேக நபர்களை கைதுசெய்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.