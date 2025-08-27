கச்சத்தீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானது - விஜய்க்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விஜித ஹேரத்

கச்சத்தீவு தீவின் உரிமை தொடர்பாக இந்திய மத்திய அரசாலோ அல்லது இராஜதந்திர வழிகள் மூலமாகவோ எந்த மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று வெளியுறவு அமைச்சர் விஜித ஹேரத் கூறினார்.
இன்று நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிந்தைய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றும் போது அமைச்சர் ஹேரத் இந்தக் கருத்தைத் தெரிவித்தார்.
இந்திய நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான தளபதி விஜய் சமீபத்திய அரசியல் பேரணியின் போது கச்சத்தீவு தீவு குறித்துக் கருத்து தெரிவித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் கவனத்தைப் பெற்றது, இது பரவலான விவாதத்தைத் தூண்டியது.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிந்தைய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விஜித ஹேரத், இதுபோன்ற கருத்துக்கள் வெறும் அரசியல் சொல்லாட்சி மட்டுமே என்றும், அவை எந்த அதிகாரப்பூர்வ பொருத்தத்தையும் கொண்டிருக்கவில்லை என்றும் கூறினார்.
“கச்சத்தீவு தீவு இலங்கைக்குச் சொந்தமானது. அது இலங்கைப் பிரதேசம், அது ஒருபோதும் மாறாது. தென்னிந்தியாவில் தற்போது தேர்தல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன, மேலும் வேட்பாளர்கள் வாக்குகளைப் பெறுவதற்காக பல்வேறு அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறார்கள்.
இது முதல் முறையல்ல. இதற்கு முன்பு தேர்தல் மேடைகளில் இதேபோன்ற கூற்றுக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அந்த அறிக்கைகள் எதுவும் எந்த மாற்றத்திற்கும் வழிவகுக்கவில்லை. பிரச்சாரக் கூட்டத்தின் போது விஜய் தனது கருத்தைத் தெரிவித்தார், அதை பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளக்கூடாது. மத்திய அரசிடமிருந்தோ அல்லது ராஜதந்திர ரீதியாகவோ எந்த மாற்றமும் இல்லை. எனவே நேற்று, இன்று மற்றும் நாளை, கச்சத்தீவு இலங்கையின் ஒரு பகுதியாகவே உள்ளது, ”என்று அமைச்சர் ஹெராத் கூறினார்.
இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் ஏன் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்று கேட்டபோது, தொடர்புடைய ஒப்பந்தங்கள் தற்போது நீதித்துறை மதிப்பாய்வில் உள்ளன என்று அமைச்சர் கூறினார்.
“அந்த ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்து வருகிறது. ஆன்லைன் மனுவும் நடந்து வருகிறது. சட்ட செயல்முறை முடியும் வரை காத்திருப்போம்,” என்று அவர் கூறினார்.