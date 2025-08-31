மது அருந்தவும், மசாஜ் மையங்களுக்குச் செல்லவும், கள்ளக்காதலிக்ககு பணம் கொடுக்கவும் தங்க ஆபரணங்கள் திருடிய நபர் கைது
நாவலப்பிட்டி அங்காடி வளாகத்தின் இரண்டாவது மாடியில் உள்ள தங்கக் கடை மற்றும் தங்க அடகு கடைக்குள் புகுந்து 3.5 மில்லியன் ரூபாய்க்கு மேல் மதிப்புள்ள தங்க ஆபரணங்கள் மற்றும் உபகரணங்களைத் திருடிய சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டதாக நாவலப்பிட்டி பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் கஹடகஸ்திகிலிய பொலிஸ் பிரிவில் பதிவு செய்யப்பட்ட குற்றவாளிகள் பட்டியலில் உள்ளார்.
நாவலப்பிட்டி பகுதியில் உள்ள ஒரு பிரபலமான பூக்கடையில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றிய சந்தேக நபர், போதைப்பொருள் மற்றும் பந்தயத்திற்கு அடிமையானவர் என்று கூறப்படுகிறது.
நிகினி போயா தினத்தின் அதிகாலையில், சந்தேக நபர் சம்பந்தப்பட்ட தங்கக் கடைக்குள் நுழைந்து தங்க நகைகள், நவீன மொபைல் போன், மடிக்கணினி கணினி மற்றும் கிட்டத்தட்ட 3.5 மில்லியன் ரூபாய் மதிப்புள்ள மின்னணு பொருட்களைத் திருடினார்.
நாவலப்பிட்டியின் ஹோல்கம பகுதியில் உள்ள ஒரு பூக்கடையில் பணிபுரியும் ஒரு நண்பரின் வீட்டிற்குச் சென்றார். பின்னர் அவர் நண்பருடன் கடைக்குத் திரும்பி, அங்கு நிறுவப்பட்ட பாதுகாப்பு கேமரா அமைப்பிலிருந்து தரவு சேமிப்பு சாதனத்தை அகற்றி, நாவலப்பிட்டியின் பவ்வாகம பகுதியில் உள்ள மகாவலி ஆற்றில் வீசினார்.
பின்னர், சந்தேக நபர்கள், மல்லந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு நண்பருடன் சேர்ந்து, கஹடகஸ் திகிலிய, மிஹிந்தலை, கண்டி, கம்பளை, கினிகத்தேன மற்றும் நாவலப்பிட்டிய ஆகிய இடங்களில் உள்ள அடகுக் கடைகளில் பணத்தைப் பெறுவதற்காக திருடப்பட்ட தங்க நகைகளை அடகு வைத்தனர்.
சந்தேக நபர்கள் பெற்ற பணத்தில் இருந்து சுமார் 500,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிளையும் பிரதான சந்தேக நபர் வாங்கினார்.
மிகுதி இருந்த பணத்தில் மற்ற இரண்டு சந்தேக நபர்களுக்கும் பணம் கொடுத்துள்ளார், மீதமுள்ள பணத்தை மது அருந்தவும், மசாஜ் மையங்களுக்குச் செல்லவும், தனது கள்ளக்காதலிக்ககு பணம் கொடுக்கவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்தத் திருட்டு தொடர்பாக காவல்துறையினருக்கு புகார்கள் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகு சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காண முடிந்தது, மேலும் பிரதான சந்தேக நபரும் இரண்டாவது சந்தேக நபரும் கடந்த மூன்று மாதங்களில் நாவலப்பிட்டி நகரில் உள்ள மத இடங்கள், கடைகள் மற்றும் வீடுகளுக்குள் புகுந்து கொள்ளையடிப்பது உட்பட ஏராளமான கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது .