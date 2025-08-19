இலங்கையின் ஆடை உற்பத்திகளுக்கு பிரித்தானியாவில் பூச்சிய வரி !

பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆதரிப்பதற்காக, பரந்த அளவிலான பொருட்களுக்குக் குறைந்த அல்லது பூச்சிய வரிகள் உட்பட இலவச வர்த்தக நிபந்தனைகள் வழங்கப்படும் நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக, இலங்கையில் உள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வசதி ஆடைப் பொருளைச் சார்ந்திருக்கும் என்று இலங்கையில் உள்ள பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகராலயம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கை ஆடை உற்பத்தியாளர்களுக்கு, பிரித்தானிய சந்தையில் முன்னோடியில்லாத அணுகலை வழங்கும் தாராளமயமாக்கப்பட்ட வர்த்தக விதிகளின் விவரங்களைப் பிரித்தானிய அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது.
தாராளமயமாக்கப்பட்ட விதிகளின் கீழ், புதிய வசதிகள் 2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து செயல்படுத்தப்படும்.
வளரும் நாடுகளின் வர்த்தகத் திட்டத்தை (DCTS) மேம்படுத்துவதன் மூலம் புதிய விதிமுறைகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளதாக பிரித்தானிய அரசாங்கம் சுட்டிக் காட்டுகிறது.
அதன்படி, இலங்கையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆடைகள் இப்போது பிரித்தானியாவில் வரி இல்லாமல் நுழைய அனுமதிக்கப்படும்.
இதன் கீழ், ஆடைகள் மற்றும் துணிகளுக்கான செயலாக்கத் தேவைகள் குறைந்தபட்சமாகக் குறைக்கப்படும்.
இது இரண்டு குறிப்பிடத்தக்க உற்பத்தி செயல்முறைகள் (துணி மற்றும் ஆடை உற்பத்தி) இலங்கையில் நடைபெற வேண்டும் என்ற தேவையை நீக்கும் என்று பிரித்தானிய அரசாங்கம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இங்கிலாந்தின் வளரும் நாடுகளின் வர்த்தகத் திட்டத்தின் (DCTS) கீழ் இந்த வசதியிலிருந்து இலங்கை பயனடையும்.
தெற்காசியப் பிராந்தியத்திலிருந்து உள்ளீடுகளைப் பெற்றால், இலங்கை ஆடைகளுக்கு வரி இல்லாத அணுகலை தற்போதைய விதிகள் வழங்குகின்றன, மேலும் ஆடைகள் அல்லது துணி உற்பத்தியில் கட்டுப்பாடுகளும் உள்ளன.
இலங்கைக்கான பிரித்தானிய உயர் ஸ்தானிகர் ஆண்ட்ரூ பேட்ரிக், இந்த மாற்றங்கள் இலங்கை ஆடைத் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், மேலும் பிரித்தானியாவின் முக்கிய சந்தையில் ஆடை விலைகளைக் குறைக்கவும் உதவும் எனத் தெரிவித்தார்.
பிரித்தானிய வணிக சபையின் தலைவர் மார்க் சர்ஜெனர், “DCTS இல் வரவிருக்கும் மாற்றங்கள் பிரித்தானியாவுக்கான இலங்கை ஏற்றுமதியை மேலும் வலுப்படுத்தும் எனக் குறிப்பிட்டார்.
இது இலங்கை ஆடைத் துறைக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றியாகும்.
புதிய மாற்றங்கள் பிரித்தானியாவுக்கான இலங்கை ஆடை ஏற்றுமதிகளில் பெரும்பாலானவை பூச்சிய வரிக்குத் தகுதி பெற அனுமதிக்கும்.
பிரித்தானிய வணிக சபை இந்த மாற்றங்களை வலுவாக ஆதரிக்கிறது மற்றும் பிரித்தானியாவுக்கும், இலங்கைக்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவதற்காக வணிகங்களுடன் எங்கள் பணியைத் தொடர எதிர்நோக்குகிறது.
புதிய தளர்வுகள் இலங்கை உற்பத்தியாளர்கள் பிரித்தானியா மற்றும் உலகளாவிய சந்தைகளில் மிகவும் திறம்படப் போட்டியிட உதவும் என்று பிரித்தானிய அரசாங்கம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.
வளரும் நாடுகளுக்கான வர்த்தக ஏற்பாட்டின் கீழ் 65 வளரும் நாடுகளுக்கு புதிய வசதிகள் உள்ளன.
பல தயாரிப்பு வகைகளில் குறிப்பிடத்தக்க கட்டணக் குறைப்புகளுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட முன்னுரிமைகளைக் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.