ஏறாவூர் பற்று செங்கலடியில் தனியார் கல்வி நிலையங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளுடனான பிரேரனை நிறைவேற்றம் - மீறும் கல்வி நிலையங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை - தவிசாளர் மு.முரளி

on Thursday, August 21, 2025
(செங்கலடி நிருபர் சுபஜன்)


ஏறாவூர் பற்று செங்கலடி பிரதேச சபைக்குட்பட்ட பகுதியில் தனியார் வகுப்புக்களை இனிவரும் காலங்களில் ஞாயிறு மற்றும் பூரணை தினங்களில் முழு நாள் வகுப்பு நடாத்த தடை செய்து சபையில் ஏகமனதாக பிரேரனை இலங்கை தமிழரசுக் கட்சியின் ஏறாவூர் பற்று செங்கலடி பிரதேச சபை தவிசாளர் மு.முரளிதரன் தலைமையில் நிறைவேற்றம்.

அத்துடன் சாதாரனதர / உயர்தர மாணவர்களின் வகுப்புகளுக்கு சபை அனுமதி பெற்று நடாத்த விசேட அனுமதி

தனியார் வகுப்புக்களில் பிரியாவிடை நிகழ்வுகள் நடாத்த முற்றாக தடை.

தனியார் கல்வி நிலையங்களில் மாணவர்களை சேர்க்க அதி கூடிய பதிவுக் கட்டணம் - 500/-

தரம் 6-9 - கட்டணம் மணித்தியாளத்திற்கு 50/-

தரம் 10-11 கட்டணம் மணித்தியாளத்திற்கு 60/-

கலைத்துறை , வணிகத்துறை தொழில்நுட்பதுறை மணித்தியாளத்திற்கு 70/-

விஞ்ஞானதுறை , கணிததுறை மணித்தியாளத்திற்கு 100/- - 150/-

மீறும் கல்வி நிலையங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் தீர்மானம்.




