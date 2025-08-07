இழுபறியிலுள்ள அக்கரைப்பற்று சுனாமி வீடுகளை பகிர்ந்தளிக்க பாராளுமன்ற குழுவூடாக நடவடிக்கை !

சவூதி அரசாங்கத்தின் நிதியில் அக்கரைப்பற்றில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள சுனாமி வீடுகளை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு, பாராளுமன்ற குழு ஒன்றை நியமித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமென பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார். பகிர்ந்தளிக்கப்படாமல், பல வருடங்களாக இழுபறியிலுள்ள இந்த வீடுகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் துரிதப்படுத்தும் என்றும் பிரதமர் நேற்று சபையில் தெரிவித்தார்.காதர் மஸ்தான் எம்.பி. நேற்று பாராளுமன்றத்தில் பிரதமரிடம் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த பிரதமர்,
சுனாமி அனர்த்தத்தில் (2004 -12- 26) வீடுகளை இழந்த அம்பாறை மாவட்ட மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிப்பதற்காக சவூதி அரேபிய மன்னர் சல்மானின் மனிதாபிமான உதவியில் அக்கரைப்பற்று பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் 500 வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டன .
அம்பாறை தீகவாபி ரஜ மஹா விகாரைக்கு அருகாமையில் இந்த வீட்டுத்திட்டம் அமைந்துள்ளதால், எல்லாவல மேதானந்த தேரர் உள்ளிட்ட தரப்பினர், இது தொடர்பில் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அப்பகுதியில் முஸ்லிம் மக்களை குடியேற்றுவதானது பௌத்த மக்களின் அடிப்படை உரிமையை மீறும் செயலாகுமென தெரிவித்து 2008, மார்ச்,31ஆம் திகதி மாவட்டச் செயலாளர் உள்ளிட்ட 12 பேருக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேற்படி அடிப்படை உரிமை மீறல்மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனால், பயனாளிகளுக்கு வீடுகளை பகிர்ந்தளிப்பதை நிறுத்த நேர்ந்தது.
இந்த அடிப்படை உரிமை மனுவை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொண்ட உயர் நீதிமன்றம், 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூன் முதலாம் திகதி தீர்ப்பு வழங்கியது.
அதில் அரசாங்கத்தின் காணியை மக்களுக்கு வழங்கும்போது, சட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு மாத்திரமே வழங்க முடியும் என்று தீர்மானித்தது.இதையடுத்து,தேசிய இன விகிதாசார அடிப்படையில் இந்த வீடுகளை பகிர்ந்தளிக்க அரசாங்கம் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் உயர் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. இதனால்,கடந்த 16 வருடங்களாக இவ்வீடுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வில்லை.இதன்படி அம்பாறை மாவட்டத்தில் வசிப்போரின் இன விகிதாசாரப்படி இந்த வீடுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவது பொருத்தமானதென,அம்பாறை மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்ற மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
அதன்படி 2012 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட குடிசன மதிப்பீட்டின் படி இந்த 500 வீடுகளையும் பகிர்ந்தளிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கினால் வீடுகளை பகிர்ந்தளிக்கலாம்.
அந்த வகையில் மாவட்டத்தின் 38. 9 வீத சிங்களவர்களுக்காக 95 வீடுகளும் 43. 4 வீத முஸ்லிம்களுக்காக 270 வீடுகளும் 17.4 வீத தமிழர்களுக்காக 87 வீடுகளும் ஏனைய இன பிரிவினருக்கு ஒரு வீடும் என வழங்க முடியுமென உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு இணங்க தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதேவேளை இதற்கு முன்னரும் இந்த விடயம் தொடர்பில் சட்ட மா அதிபரின் ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலுமே உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு அமையவே செயற்பட வேண்டும் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
அதன் பின்னர் சட்டமா அதிபரின் தலைமையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கலந்துரையாடலின் போது, மேற்படி குடிசன மதிப்பீட்டு தகவல்களுக்கு இணங்க இன விகிதா சார அடிப்படையில் அந்த வீடுகளை வழங்குவது பொருத்தமானது என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் பிரதி வெளி விவகார அமைச்சரின் தலைமையில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கிடையில் இது தொடர்பில் கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றுள்ளது. உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு முரண்படாத வகையில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இதன் போது தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.அத்துடன் அந்த வீடுகளின் தற்போதைய நிலைமை தொடர்பில் அறிக்கை ஒன்றை பெற்றுக் கொள்வதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
பல வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையிலும் இதுவரை அந்த வீடுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்படாத நிலையில் அந்த வீடுகள் பாவனைக்கு பொருத்தமில்லாத நிலையில் காணப்படுகின்றன.
இந்த வீடுகளை திருத்துவதற்கு அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளார்.
அம்பாறை மாவட்ட செயலாளர் ஜனாதிபதியின் செயலாளருக்கு இது தொடர்பில் கடிதம் அனுப்பியுள்ளதுடன் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சங்கம் மற்றும் சிவில் அமைப்புகளும் விடுத்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட 308 குடும்பங்களுக்கு அந்த வீடுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாவட்ட செயலாளருக்கு சம்பந்தப்பட்ட பயனாளிகளை தெரிவு செய்ய முடியாமல் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.அந்த வகையில் நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதிக்காத வகையில் அந்த வீடுகளை பகிர்ந்து அளிப்பதற்கு ஒரு முறைமையை பெற்றுக் கொள்வதற்காக பாராளுமன்றத்தில் குழு ஒன்றை அமைப்பதற்கு நாம் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். அதேவேளை சவூதி அரசாங்கமானது மேற்படி வீடுகளின் நிலைமை தொடர்பில் அமைச்சரவையுடன் அடிக்கடி வினவி வருவதாகவும் பிரதமர் மேலும் தெரிவித்தார்.