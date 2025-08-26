பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியீடு

2024 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை முடிவுகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகளை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாடநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தை பின்வரும் முறைகள் மூலம் சரிபார்க்கலாம்:
பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம்
இணையதளம்: http://www.ugc.ac.lk
பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையத்தை அழைப்பதன் மூலம்
தொலைபேசி எண்கள்: 0112695301/ 0112695302/ 0112692357/ 0112675854
பல்கலைக்கழக சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பித்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது குறுஞ்செய்தி மூலம் அறிவிக்கப்படும்.