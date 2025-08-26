பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியீடு

on Tuesday, August 26, 2025
No comments


2024 ஆம் ஆண்டு க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சை முடிவுகளின் அடிப்படையில் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகளை பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் தாங்கள் தேர்ந்தெடுத்த பாடநெறி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தை பின்வரும் முறைகள் மூலம் சரிபார்க்கலாம்:

பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் மூலம்

இணையதளம்: http://www.ugc.ac.lk

பல்கலைக்கழக மானிய ஆணையத்தை அழைப்பதன் மூலம்

தொலைபேசி எண்கள்: 0112695301/ 0112695302/ 0112692357/ 0112675854

பல்கலைக்கழக சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பித்த அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லையா என்பது குறுஞ்செய்தி மூலம் அறிவிக்கப்படும்.


You may like these posts