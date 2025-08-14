தேசிய தாய்ப்பாலூட்டும் மாதமாக ஓகஸ்ட் மாதம் பிரகடனம்

ஓகஸ்ட் மாதத்தை தேசிய தாய்ப்பாலூட்டும் மாதமாக பிரகடனப்படுத்த சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.இந்த சிறப்பு மாதத்தை முன்னிட்டு நடைபெறும் தேசிய கொண்டாட்ட நிகழ்வு மற்றும் ஆலோசனை பட்டறை அண்மையில் பத்தரமுல்லையில் உள்ள வோட்டர்ஸ் எட்ஜ் ஹோட்டலில் சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தலைமையில் நடைபெற்றது.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓகஸ்ட் 01 முதல் 07 வரை சர்வதேச தாய்ப்பாலூட்டும் மாதமாக பிரகடனப்படுத்தப்படுவதோடு, அந்த வாரத்துடன் இணைந்து இந்த மாதத்தையும் பிரகடனப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேசிய நிகழ்வு மற்றும் ஆலோசனைப் பட்டறையில், தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் முக்கியத்துவம், இந்த மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள், கடந்த ஆண்டில் செய்யப்பட்ட பணிகள் குறித்த விவாதங்கள், தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் பத்து கோட்பாடுகள் தொடர்பாக தங்கள் கடமைகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த சுகாதார நிபுணர்களைப் பாராட்டுதல் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் இடம்பெற்றன.
நிகழ்வில் பேசிய சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, தாய்ப்பால் கொடுப்பது குழந்தை மற்றும் தாய் இருவரின் ஆரோக்கியத்திற்கும் மிகவும் முக்கியமானது என்றும், தாய்ப்பால் கொடுப்பது குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் இடையிலான உணர்வு பூர்வமான பிணைப்பை வலுப்படுத்துவதில் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
தாய்ப்பால் குழந்தைகளுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆன்டிபாடிகளை வழங்குகிறது என்றும், இது அவர்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் பல்வேறு குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது என்றும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதில் மிக உயர்ந்த செயல்திறனைக் கொண்ட நாடாக நமது நாடு சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், இந்த அங்கீகாரம் நாட்டின் அனைத்து சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், இது பல தசாப்த கால உழைப்பின் விளைவாகும் என்பதை நினைவு கூர்ந்தார்.
தாய்ப்பால் கொடுப்பதை ஒரு சுகாதார செய்தியாக மட்டுமல்லாமல், சமூகத்தில் சமூக மதிப்பை வழங்கும் செய்தியாகவும் மாற்ற வேண்டும் என்று அமைச்சர் கூறினார், மேலும் இது அனைத்து சமூக உறுப்பினர்கள், ஊடகங்கள் மற்றும் இதற்கு பொறுப்பான அனைவரின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவைப்படும் ஒரு பணியாகும் என்றும் கூறினார். இதற்கு தேவையான அனைத்து ஆதரவையும் சுகாதார அமைச்சகம் வழங்கும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார்.
மகப்பேறு விடுப்பு உரிமைகளுக்கும் தாய்ப்பால் பரிந்துரைகளுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர், நாட்டில் தாய்ப்பால் வழங்குவதை ஊக்குவிப்பதற்குத் தேவையான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு சுகாதார அமைச்சகம் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் மேலும் சுட்டிக்காட்டினார்.
உலக தாய்ப்பாலூட்டும் வாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஓகஸ்ட் 01-07 வரை உலகம் முழுவதும் 170 நாடுகளில் கொண்டாடப்படுகிறது. தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் நன்மைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.
தாய்ப்பால் என்பது பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இயற்கையாகவே முழுமையான மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவாகும். தாய்ப்பால் கொடுப்பதற்கான தேசிய பரிந்துரைகளில், பிறந்த முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் தாய்ப்பால் கொடுப்பது, முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு பிரத்தியேகமாக தாய்ப்பால் கொடுப்பது மற்றும் 2 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் வயதுக்கு ஏற்ற நிரப்பு உணவுகளுடன் தொடர்ந்து தாய்ப்பால் கொடுப்பது ஆகியவை அடங்கும்.
இந்நிகழ்வில் உலக சுகாதார அமைப்பின் இலங்கைக்கான வதிவிடப் பிரதிநிதி டாக்டர் ருய் பாலோ டி ஜேசு, குடும்ப சுகாதார பணியகத்தின் பணிப்பாளர் வைத்திய நிபுணர் தியானா சந்திமா சிறிதுங்க, தாய்ப்பால் தொடர்பான தேசிய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சமூக வைத்திய நிபுணர் நெத்மினி தேனுவர, மாகாண சுகாதார சேவை பணிப்பாளர்கள், பிராந்திய சுகாதார சேவை பணிப்பாளர்கள், சிறுவர் மருத்துவர்கள், சமூக நிபுணர்கள், நியோனாட்டாலஜிஸ்டுகள், தாய் மற்றும் சேய சுகாதார மருத்துவ அதிகாரிகள், விசேட தர தாதி அதிகாரிகள், தாதியர்கள், குடும்ப சுகாதார சேவை அதிகாரிகள் மற்றும் சுகாதாரத் துறையில் உள்ள நிபுணர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.