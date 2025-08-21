இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் !

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது நேற்றைய தினத்துடன் ஒப்பிடும்போது இன்று (21) சற்று குறைந்துள்ளது.
இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விபரங்களுக்கு அமைவாக,
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது இன்று முறையே 297.91 ரூபாவாகவும், 305.56 ரூபாவாகவும் உள்ளது.
நேற்றைய (20) தினம் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது முறையே 297.74 ரூபாவாகவும், 305.29 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டிருந்தது.
வளைகுடா நாணயங்கள் உட்பட ஏனைய பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராகவும் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி குறைந்துள்ளது.