ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவமல்ல, ஜனநாயக அரசியலுக்கு விடுக்கப்பட்ட வலுவான சவாலாகும் - சஜித் பிரேமதாச !

முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவமல்ல, மாறாக ஜனநாயக அரசியலுக்கு விடுக்கப்பட்ட வலுவான சவாலாகும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார்.
முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து எழுந்துள்ள அரசியல் நிலைமை குறித்து கலந்துரையாட, எதிர்க்கட்சியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களின் கூட்டம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தலைமையில் இன்று (25) எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் கருத்துத் தெரிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச, ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்ட ஒரு சம்பவமல்ல, மாறாக ஜனநாயக அரசியலுக்கு விடுக்கப்பட்ட வலுவான சவாலாகும் என்றும், இந்த சவாலை எதிர்கொள்ள எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தினார்.
இதற்காக, எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுடனும் குறுகிய கால மற்றும் நீண்டகால வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கு இந்தக் கலந்துரையாடல் கூட்டப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தெரிவித்தார்.
இக்கலந்துரையாடலில் பேசிய முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, இத்தருணத்தில் இரண்டு முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்.
முதலாவது, ரணில் விக்ரமசிங்கவை விடுவிப்பதற்கான வேலைத்திட்டமாகும் என்றும், இரண்டாவது, நாட்டின் ஜனநாயக அரசியலுக்கு விடுக்கப்பட்ட சவாலை வெற்றிகொள்வது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
இதற்காக, அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்கள் அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளை ஒதுக்கி வைத்து ஒன்றிணைய வேண்டும் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன வலியுறுத்தினார்.
எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதன் முக்கியத்துவத்தை இந்தக் கலந்துரையாடலில் பங்கேற்ற அனைத்து கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் தெரிவித்தனர்.
ரணில் விக்ரமசிங்கவின் வழக்கு நடவடிக்கைகள் மட்டுமல்லாமல், அரசாங்கத்தின் ஜனநாயக விரோத செயல்பாடுகளுக்கு எதிராகவும் எதிர்க்கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவதன் முக்கியத்துவத்தை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
இதற்காக, கட்சிச் செயலாளர்களின் பங்கேற்புடன் ஒரு செயற்குழுவை நியமிக்கவும் இதன்போது தீர்மானிக்கப்பட்டது.
மேலும், இன்று கூடிய அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் ஓகஸ்ட் 27ஆம் திகதி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் மீண்டும் கூடுவதற்கு தீர்மானித்தனர்.