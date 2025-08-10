மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை தாமதிப்பதற்கு இடமளிக்க முடியாது ; தலைவர்கள் வலியுறுத்து !

மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை அநுர அரசாங்கம் தமதமன்றி உடனடியாக நாடத்த வேண்டும். இதில் எந்தவிதமான காரணங்களை கூறுதவதற்கு இடமளிக்க முடியாது என்று ஈழமக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும் ஜனநாயக தமிழ்த் தேசியக் கூட்டணியின் பேச்சாளருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்தார்.
ஈழமக்கள் மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தலைமையில் மாகாண சபைகளுக்கு பகிரப்பட்ட அதிகாரங்களும் வரையறைகளும் எனும் தலைப்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.
அவர் அங்கு மேலும் தெரிவிக்கையில்,
தமிழ் மக்கள் தங்களுக்கான அதிகாரப்பகிர்வைப் பெற்றுக்கொள்வதில் ஏமாற்றப்பட்டே வந்திருக்கின்றார்கள். தற்போது புதிய அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது. அவர்கள் ஆட்சிப்பீடத்தில் அமர்ந்து பத்து மாதங்கள் கடந்துள்ளன.
அவர்கள் தங்களை இடதுசாரி சிந்தனை வாதிகளாகவே மக்கள் மத்தியில் காண்பித்தார்கள். தாம் பொதுமக்களை சமத்துவமாக நடத்துவதாக வாக்குறுதி அளித்தார்கள்.
தேர்தலுக்கு முன்னதாக, பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் நீக்கப்படும், காணிகள் முழுமையாக விடுவிக்கப்படும் அரசியல் கைதிகளை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும், மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்படும், தமிழ் மக்களின் தேசிய இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு வழங்கப்படும் உள்ளிட்ட விடயங்களில் வாக்றுதிகளை அளித்து பட்டியலிட்டிருந்தார்கள்.
அவ்வாறு வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தாலும்கூட, தற்போது மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று உரையாற்றும் நிலைமையில் தான் இருக்கின்றோம். மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி மன்றங்கள் அமைச்சர் மீண்டும் எல்லைநிர்ணயம் பற்றி பேசுகின்றார். அந்த வகையில் தற்போது மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தல் எப்போது நடைபெறும் என்பதே தெரியாது போயுள்ளது.
மாகாண சபைகள் முறைமையைப் பொறுத்தவரையில் அது தமிழ் மக்களுக்கான அரசியல் தீர்வின் இறுதி வடிவமல்ல என்பதே எமது நிலைப்பாடும் கூட. ஆனால் உள்ளுராட்சி மன்றங்கள், போன்று மாகாண சபைகள் ஊடாக முன்னெடுக்கக் கூடிய விடயங்களை செயற்படுத்த வேண்டும். அதேநேரம், அரசியலமைப்பில் உள்வாங்கப்பட்டுள்ள விடயத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதில் அரசாங்கங்கள் தொடர்ச்சியாக கொண்டிருக்கின்றவிரும்பமின்மைக்கு இடமளிக்க முடியாது.
நங்கள் தொடர்ச்சியாக மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என்பதை அரசாங்கத்துக்கு அழுத்தமளிக்க வேண்டும். புதிய அரசாங்கமொன்று ஆட்சியில் அமர்ந்து முதலிரு வருடங்களுக்குள் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். அதன்பின்னர் காலம் கடந்து செல்கின்றபோது புதிய அரசியலமைப்பு போன்ற விடயங்பகளை முன்னெடுப்படுதென்பது மிகவும் கடினமான பணியாகும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
இதனைவிடவும், வடக்கு, கிழக்கை பொறுத்தவரையில் நாம் பொருளாதார ரீதியாக எம்மைக் கட்டமைக்க வேண்டியதொரு நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். இளைஞர், யுவதிகள் நாட்டை விட்டு வெளியேறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு அனைவரும் புலம்பெயர்ந்த பின்னர் சமஷ்டி அடிப்படையில் தீர்வொன்று கிடைத்ததாலும் அதனைப் பயன்படுத்துவது யார் என்ற கேள்வியுள்ளது.
ஆவ்வாறான நிலையில், நாங்கள் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கான கோரிக்கை முன்வைப்பதன் ஊடாக இருப்பதை தக்கவைத்துக்கொண்டு அடுத்த கட்டம் நோக்கிச் செல்ல முடியும். எனவே மாகாணசபைகளுக்கான தேர்தல் என்பது உடனடியாக நடத்தப்பட வேண்டும். இல்லையென்றால் அரசாங்கம் தமது விருப்புக்கு ஏற்றவாறு எமது மக்களையும் நடத்தும் நிலைமையொன்று துரதிஷ்வசமாகும் ஆபத்துள்ளது என்றார்,
தமிழர் மாகாசபையின் தலைவரும் வட, கிழக்கு மாகாண சபை முதல்வரின் முன்னாள் செயலாளருமான விக்னேஷ்வரன் தெரிவிக்கையில்,
புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும்போது சமஷ்டித் தீர்வு கிடைக்கும் என்று பலர் கருதுகின்றார்கள். ஆனால் அவ்விதமான நிலைமையொன்று ஏற்படுகின்றபோது, தற்போது இருக்கின்ற 13ஆவது திருத்தச்சட்டமும் நீக்கப்படும் ஆபத்து தான் உள்ளது. ஆகவே நாம் முதலில் இருப்பதை தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது.
13ஆவது திருத்தச்சட்டத்தினை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துதல் என்பது, மாகாண சபையை செயற்படுத்தி அதற்குரிய நியதிச் சட்டங்களை உருவாக்கிச் செயற்படுதலாகும். இந்தச் செயற்பாட்டுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்புக்களை வழங்குவதற்கு இந்தியா தயாராகவே இருந்தது. ஆனால் அதனை தமிழ் தலைவர்கள் தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கவில்லை.
ஆகவே தற்போதைய சூழலில் மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்துவதற்கான வலியுறுத்தல்களை நாம் ஒன்றிணைந்து மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது என்றார்.
வடக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் கல்வி அமைச்சர் கலாநிதி.சர்வேஸ்வரன் தெரிவிக்கையில்,
வேறெங்கோ இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாவை விடவும் கையிலிருக்கின்ற நூறு ரூபா பெறுமதியானது என்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் தான் எமக்கு தற்போது எஞ்சியிருப்பது 13ஆவது திருத்ததன் பிரகாரம் உள்ளடக்கப்பட்ட மாகாண சபைகள் முறைமையாகும். அதனை நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.
மாகாண சபைகளை நடைமுறைப்படுத்தல் என்பது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் அடங்கிய கட்டமைப்பை உருவாக்குவதாகும். அதற்காகவே நாம் முதலில் அழுத்தங்களை பிரயோகிக் வேண்டியுள்ளது. மாகாண சபைகளின் செயற்பாட்டை நிலைநிறுத்துவதன் ஊடாகவே சமஷ்டி நோக்கிய பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்றார்.