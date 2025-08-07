வாகன இறக்குமதி வரி முறையை அறிமுகப்படுத்துவதில் தாமதம் ; இறுதி நுகர்வோருக்கும் சிரமம் - சஜித் !

இலகுவான மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட வாகன இறக்குமதி வரி முறையை அறிமுகப்படுத்துவது நாளுக்கு நாள் தாமதமாவதால் அரசின் வருமானம் இழக்கப்படுவதுடன், சமநிலையற்ற சந்தைப் போட்டி நிலவுவதோடு இறுதி நுகர்வோரும் கடுமையான சிரமங்களுக்கு ஆளாகின்றனர் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார்.
வாகன இறக்குமதி வரி தொடர்பாக பாராளுமன்றத்தில் இன்று (7) இதனை தெரிவித்த சஜித் பிரேமதாச, நிலையியற்கட்டளை 27(2)இன் கீழ் சில கேள்விகளையும் அவ்வேளையில் எழுப்பினார்.
இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,
வாகன இறக்குமதியின்போது வரி விதிப்பது பல்வேறு தரப்புகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சிக்கலாக அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், வரி வலையிலிருந்து தப்பித்து, இறக்குமதி வரி ஏய்ப்புகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன என்பது நிபுணர்களின் கருத்தாகும்.
இதன் பிரகாரம், நான் பின்வரும் கேள்விகளை முன்வைக்கிறேன்.
01. இறக்குமதி மின்சார வாகனங்களுக்கு வரி விதிக்கப்படுவது அந்த வாகனங்களின் அதிகபட்ச மோட்டார் திறன் (Maximum motor capacity) அடிப்படையிலா? தரப்படுத்தப்பட்ட மோட்டார் திறன் (Rated motor capacity) அடிப்படையிலா? அல்லது வேறு என்ன தேர்வுமுறையில் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன? அந்த எல்லைகளின் அடிப்படையில் விதிக்கப்படும் வரிகள் வெவ்வேறாக அறிவிப்பாரா ?
02. பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது புதிய BYD மின்சார வாகனங்கள் அல்லது இந்நாட்டிற்கு இறக்குமதி செய்யும் பிரதிநிதி நிறுவனங்கள் இதுவரை அந்த வாகனங்களை இசைவாக்கம் செய்யும் போது என்ன திறன் அடிப்படையில் வரி செலுத்தியுள்ளன என்பதை வெவ்வேறாக அறிவிப்பாரா?
03. இலங்கைக்கு BYD உள்நாட்டு பிரதிநிதி நிறுவனத்தால் இறக்குமதி செய்யப்படும் (ATTO 3 மற்றும் பிற) மின்சார வாகனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச திறன் மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட திறன்கள் என்ன?
04. இதுவரை சர்ச்சைக்குரிய நிலைமை உருவாகியுள்ள இந்த மின்சார வாகனங்களின் உண்மையான திறனை உறுதிப்படுத்துவதற்கான தொடர்புடைய சோதனை நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளனவா? அந்த சோதனைகளை நடத்துவது யார்? அதற்கு சர்வதேச அளவிலான ஒத்துழைப்பு பெறப்பட்டுள்ளதா? அதன் முன்னேற்றம் என்ன?
05. வரி விதிப்பு தொடர்பாக ஏற்பட்டுள்ள குழப்பத்தின் காரணமாக எத்தனை வாகனங்கள் சுங்கத்தில் சிக்கியுள்ளன? இதுவரை எத்தனை வாகனங்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன? வரிக் குழப்பத்திற்கு தீர்வு கிடைக்கும் வரை இந்த அனைத்து வாகனங்களையும் மேலும் சுங்கத்தில் தடுத்து வைப்பது தொடருமா? இல்லையென்றால், இது தொடர்பாக அரசின் தீர்வு என்ன?
06. இதனால் இன்று வரை அரசு இழந்துள்ள வரி வருமானம் எவ்வளவு? அதற்கு பொறுப்பானவர்கள் யார்? அது தொடர்பாக அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் என்ன?
07. இந்த பிரச்சினையிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு வாகன இறக்குமதி தொடர்பான வரிக் கொள்கையை திருத்துவதற்கு அரசிடம் பரிந்துரைகள் உள்ளனவா? அது எப்போது தொடங்கப்படும்? எனக் கேள்விகளை முன்வைத்தார்.