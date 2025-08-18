இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் !

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதியானது கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்று (18) சற்று உயர்ந்துள்ளது.
இலங்கை மத்திய வங்கியின் உத்தியோகப்பூர்வ நாணய மாற்று விபரங்களுக்கு அமைவாக,
அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது இன்று முறையே 297.25 ரூபாவாகவும், 304.81 ரூபாவாகவும் உள்ளது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (15) அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு மற்றும் விற்பனை பெறுமதியானது முறையே
297.34 ரூபாவாகவும், 304.86 ரூபாவாகவும் காணப்பட்டிருந்தது.
எனினும், வளைகுடா நாணயங்கள் உட்பட ஏனைய பல வெளிநாட்டு நாணயங்களின் பெறுமதிக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு இன்று சரிந்துள்ளது.