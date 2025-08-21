நல்லூர் கந்தனின் தேர்த்திருவிழா இன்று

இன்று வரலாற்றுப் பிரசித்தி பெற்ற யாழ். நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தில் தேர்த்திருவிழா  .

நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயத்தின் பெருந்திருவிழா கடந்த மாதம் 29ஆம் திகதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி நடைபெற்று வருகின்றது.

இதில், இன்று வியாழக்கிழமை தேர்த்திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. காலை 6 மணிக்குக் காலசாந்தி பூஜையும் , 6.15 மணிக்கு வசந்த மண்டபப் பூஜையும் நடைபெற்று சுவாமி உள்வீதி வலம் வந்து, 7 மணியளவில் தேரில் எழுந்தருளினார்.

நாளை வெள்ளிக்கிழமை தீர்த்தத் திருவிழா காலை 6.15 மணிக்கு வசந்த மண்டபப் பூஜையுடன் ஆரம்பமாகும். மாலை 5.30 மணிக்குக் கொடியிறக்கம் நடைபெறும்.

நாளைமறுதினம் சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்குப் பூங்காவனத் திருவிழா நடைபெறும்.






நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம்

