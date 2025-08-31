கெஹெல்பத்தர பத்மே உள்ளிட்ட கும்பலை கைது செய்த இந்தோனேசிய பொலிஸாருக்கு பாராட்டு

on Sunday, August 31, 2025
கெஹெல்பத்தர பத்மே உள்ளிட்ட குழுவினரை கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட இந்தோனேசிய பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டு, விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நடவடிக்கையில் இணைந்த இலங்கை பொலிஸ் அதிகாரிகளுக்கும் பொது மக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சர் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 27 ஆம் திகதி இந்தோனேசியாவில் கைது செய்யப்பட்ட இலங்கையைச் சேர்ந்த பாதாள உலகக் குழுத் தலைவர்கள் ஐவர், நேற்று சனிக்கிழமை (30) இரவு நாட்டுக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

சந்தேகநபர்களைக் கைது செய்து அழைத்து வருவதில் முன்னிலை வகித்த இந்தோனேசிய பொலிஸ் அதிகாரிகளையும், இதில் பங்கேற்ற இலங்கை பொலிஸ் அதிகாரிகளையும் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தில் வைத்து பொது மக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார அமைச்சர் ஆனந்த விஜேபால மற்றும் பொலிஸ் மாஅதிபர் பிரியந்த வீரசூரிய ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

