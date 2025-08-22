வெல்லாவெளியில் 'பாடசாலை மாணவர்களிடையே திரவ பால் நுகர்வினை ஊக்குவித்தல் தொடர்பான விழிப்புணர்வு'

இலங்கையில் ஒருவர் நாளொன்றுக்கு 80 மில்லி லீற்றர் பாலை உட்கொள்கிறார், ஆயினும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் சிபார்சின்படி ஒருவர் நாளொன்றுக்கு 200 மில்லி லீற்றர் பாலை உட்கொள்ளவேண்டும். இந்தளவு பாலை உட்கொள்வதாயின் பால்பவுடர் இறக்குமதிக்காக வருடாந்தம் அதிகளவு பணம் தேவைப்படும். இதன்படி நாளாந்தம் பால் நுகர்வை அதிகரிப்பதும், உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பாலின் நுகர்வை உற்சாகப்படுத்துவதுமாகும்.
இக் காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கால்நடைவள மற்றும் கிராமிய சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சின் மேற்பார்வையின் கீழ் கால்நடை உற்பத்தி சுகாதாரத் திணைக்களம் புதிய பால் உட்கொள்வதை பிரபல்யப்படுத்தும் திட்டத்தை ஆரம்பித்து இத் திட்டத்தின்படி ஊடக நிகழ்சிகள் தவிர பாடசாலை மாணவர்களிற்கு அறிவூட்டும் கல்வித் திட்டம் மாணவர்களின் அறிவாற்றலை உயர்த்துவதற்காக நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.
இந்த வகையில் கால்நடை வைத்தியர் அலுவலகம், கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களம், தும்பங்கேணி அரச கால்நடை வைத்தியர் எஸ்.ஜதுர்சனா குழுவினர் மேற்படி நிகழ்சித் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றனர். இதுவரை மட்//பட்/பழுகாமம் கண்டுமணி மகா வித்தியாலயம், மட்/பட்/வெல்லாவெளி கலைமகள் மகா வித்தியாலயம் ஆகிய பாடசாலைகளில் நிகழ்ச்சித் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இவ் விழிப்புணர்வு நிகழ்சித் திட்டத்தில் கால்நடை அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்த்தர் பி.ஜெயந்தன், அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்த்தர் யூகராணி சிவராசா, மருந்தக உதவியாளர் க.மாணிக்கவாசகம் பங்கேற்புடன் பாடசாலை அதிபர் அ.ஜெயப்பிரதாபன், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டனர்.