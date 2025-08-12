நாட்டை வழிநடத்தும் புதிய இளைஞர் தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும் - ஜனாதிபதி !

நாட்டின் எதிர்காலத்தைப் பொறுப்பேற்கும், பொறுப்புள்ள இளைஞர் தலைமைத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றும், குடும்ப உறவுகளைப் பாதுகாக்கும் இளைஞர் தலைவர்கள் இருக்கக் கூடாது என்றும் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார்.
தேசிய இளைஞர் மாநாட்டின் ஆரம்ப விழாவில் பேசிய ஜனாதிபதி, இளைஞர்களை அரசியல் கைப்பாவைகளாக மாற்றாமல், நாட்டின் எதிர்காலத்தை வழிநடத்தும் தலைவர்களாக உருவாக்குவதே இதுவரையிலான மாநாட்டின் இலக்காக இருப்பதாகக் கூறினார்.
"இளைஞர்களின் பங்கு மற்றும் எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கு பொறுப்புள்ள இளைஞர் தலைமைத்துவத்தை உருவாக்குவது அவசியம். நீண்ட காலமாக அதிகாரத்தைப் பாதுகாக்கும் குடும்ப தலைமுறைகளின் கைகளில் நாடு இருக்கக் கூடாது. நேர்மை, திறன் மற்றும் திறமையுடன் நாட்டை வழிநடத்தத் தயாராக உள்ள இளைஞர் குழுவை உருவாக்க வேண்டும்," என்றார்.
மேலும், "நாங்கள் இன்று ஜனாதிபதி, அமைச்சர், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிகளை வகிக்கிறோம். ஆனால், நாங்கள் பதவி விலகும் நாளை மனதில் கொண்டே இந்தப் பதவிகளை ஏற்றுள்ளோம். என்றென்றும் பதவியில் நீடிக்க விரும்பவில்லை. இந்த நாடு அழிவுகரமான குழுவின் கைகளில் இருந்து மீட்கப்பட்டு, இப்போது நாங்கள் அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ளோம். எதிர்காலத்தில் இந்தப் பொறுப்பை உங்களிடம் ஒப்படைக்கும் எதிர்பார்ப்புடன் பணியாற்றுகிறோம். நாங்கள் பதவிகளில் ஒட்டிக்கொள்ளவில்லை. நேர்மை, திறமை மற்றும் மனசாட்சியுடன் நாட்டை வழிநடத்தும் புதிய இளைஞர் தலைமுறையை உருவாக்க வேண்டும்," என்று ஜனாதிபதி வலியுறுத்தினார்.